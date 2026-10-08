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Головна Новини дня Буданов: Путін свідомо знищує людей і міста на Донбасі

Буданов: Путін свідомо знищує людей і міста на Донбасі

Ua ru
8 жовтня 2026 19:58
Кирило Буданов: Путін свідомо знищує людей і міста на Донбасі
Керівник Офісу президента Кирило Буданов. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Керівник Офісу президента Кирило Буданов відреагував на сьогоднішній удар по Краматорську, жертвами якого стали понад 30 людей. За його словами, атака є черговим доказом того, що Росія робить із Донбасом. Він також зазаначив, що дії окупантів на Донбасі не мають військової логіки.

Про це Буданов повідомив у соцмережах, інформує Новини.LIVE.

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Буданов про удар по Краматорську

Буданов заявив, що Росія вбиває людей, руйнує та спалює міста Донбасу. Він зазначив, що саме такі дії є справжнім результатом російських заяв про "звільнення" регіону.

"Сьогоднішній удар по Краматорську, жертвами якого стали понад 30 людей, – це ще один доказ того, що робить Путін із Донбасом. Він убиває людей, руйнує і спалює міста. Ось справжнє "звільнення", а не те, що вони декларують на всіх майданчиках", — заявив керівник ГУР.

Буданов заявив, що Путін вбиває Донбас

За словами Буданова, російські дії на Донбасі не мають військової логіки. Він назвав їх свідомим знищенням людей.

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"Це не військова логіка. Це свідоме знищення людей. Путін вбиває Донбас, перетворюючи регіон на пустелю", — наголосив Буданов.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Краматорську кількість загиблих унаслідок російського удару перевищила 30 людей. Через погіршення безпекової ситуації у Краматорську та Слов’янську вирішили зупинити громадський транспорт.

Також Новини.LIVE писали, що Володимир Зеленський відреагував на російський удар по Краматорську. Президент заявив, що атака не залишиться без відповіді, та закликав світ жорстко реагувати на російську агресію.

Юлія Лапутіна Донбас Кирило Буданов Краматорськ атака Росії на Україну
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

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