Глухий кут: Рубіо попередив про ескалацію війни в Україні

Державний секретар США Марко Рубіо. Фото: Reuters

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що війна в Україні зайшла в небезпечний глухий кут. За його словами, ситуація може завершитися переговорним врегулюванням або подальшою ескалацією. Рубіо попередив, що загострення може перерости у ширший і небезпечніший регіональний конфлікт.

Про це Марко Рубіо сказав під час візиту до Португалії у четвер, 8 жовтня, інформує Новини.LIVE.

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Рубіо про можливе загострення війни в Україні

Держсекретар США Марко Рубіо під час візиту до Португалії заявив, що війна в Україні стала дуже небезпечною через ситуацію, яка склалася. Він зазначив, що Сполучені Штати продовжать працювати над переговорним врегулюванням, яке має покласти край війні.

Рубіо пояснив, що подібні ситуації можуть завершитися лише одним із двох способів. Перший передбачає переговорне врегулювання, під час якого кожна зі сторін має чимось поступитися заради миру. Другий варіант — ескалація.

"Такі ситуації дуже небезпечні. Адже вони можуть завершитися лише одним із двох способів. По-перше, це врегулювання шляхом переговорів, коли кожна зі сторін має чимось поступитися заради миру… Інший варіант виходу з глухого кута — це ескалація", — пояснив Рубіо.

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Водночас він назвав сценарій з ескалацією особливо небезпечним. За його словами, вона може перерости у "диверсійну кампанію" у сусідніх країнах-членах НАТО.

Держсекретар США попередив, що низка подальших подій може перетворити війну між двома країнами на "значно ширший і набагато небезпечніший регіональний конфлікт".

США виступають за переговорне врегулювання

Рубіо заявив, що війна має завершитися шляхом переговорного врегулювання. Він наголосив, що США готові сприяти цьому процесу, однак не мають наміру вкладати ресурси в безрезультатні переговори, якщо не буде прогресу.

"Ця війна має завершитися шляхом переговорного врегулювання. Чим швидше, тим краще. Сполучені Штати готові сприяти цьому. Ми намагалися. Ми продовжимо намагатися. Але ми також не будемо вкладати ресурси в безрезультатні процеси, якщо не зможемо досягти прогресу", — зазначив Рубіо.

За даними Reuters, адміністрація президента США Дональда Трампа останніми тижнями намагається відновити переговори щодо завершення війни. Українські переговорники мають відвідати США для переговорів 9 та 10 жовтня.

Новини.LIVE інформували, що Володимир Зеленський заявив, що Україна не перебуває у дипломатичному глухому куті. Президент закликав посилити економічний і військовий тиск на Росію, зокрема через санкції та обмеження доступу до технологій. За його словами, посилення ППО та контролю над небом може змусити РФ повернутися до переговорів.

Новини.LIVE писали, що раніше Марко Рубіо заявляв, що США прагнуть конструктивно сприяти завершенню війни в Україні. Водночас він зазначив, що нинішні тенденції не свідчать про рух у цьому напрямку. Рубіо також висловив жаль через велику кількість загиблих і додав, що членство України в НАТО наразі не стоїть на порядку денному.