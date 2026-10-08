Тупик: Рубио предупредил об эскалации войны в Украине

Государственный секретарь США Марко Рубио. Фото: Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что война в Украине зашла в опасный тупик. По его словам, ситуация может завершиться переговорным урегулированием или дальнейшей эскалацией. Рубио предупредил, что обострение может перерасти в более масштабный и опасный региональный конфликт.

Об этом Марко Рубио заявил во время визита в Португалию в четверг, 8 октября, сообщает Новини.LIVE.

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Рубио о возможном обострении войны в Украине

Госсекретарь США Марко Рубио во время визита в Португалию заявил, что война в Украине стала очень опасной из-за сложившейся ситуации. Он отметил, что Соединенные Штаты продолжат работать над переговорным урегулированием, которое должно положить конец войне.

Рубио пояснил, что подобные ситуации могут завершиться лишь одним из двух способов. Первый предполагает переговорное урегулирование, в ходе которого каждая из сторон должна чем-то поступиться ради мира. Второй вариант — эскалация.

"Такие ситуации очень опасны. Ведь они могут завершиться лишь одним из двух способов. Во-первых, это урегулирование путем переговоров, когда каждая из сторон должна чем-то поступиться ради мира… Другой вариант выхода из тупика — это эскалация", — пояснил Рубио.

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В то же время он назвал сценарий с эскалацией особенно опасным. По его словам, она может перерасти в "диверсионную кампанию" в соседних странах-членах НАТО.

Госсекретарь США предупредил, что череда последующих событий может превратить войну между двумя странами в "гораздо более масштабный и опасный региональный конфликт".

США выступают за урегулирование путем переговоров

Рубио заявил, что война должна завершиться путем переговорного урегулирования. Он подчеркнул, что США готовы содействовать этому процессу, однако не намерены вкладывать ресурсы в безрезультатные переговоры, если не будет прогресса.

"Эта война должна завершиться путем переговорного урегулирования. Чем быстрее, тем лучше. Соединенные Штаты готовы содействовать этому. Мы пытались. Мы будем продолжать пытаться. Но мы также не будем вкладывать ресурсы в безрезультатные процессы, если не сможем добиться прогресса", — отметил Рубио.

По данным Reuters, администрация президента США Дональда Трампа в последние недели пытается возобновить переговоры о прекращении войны. Украинские переговорщики должны посетить США для переговоров 9 и 10 октября.

Новини.LIVE сообщали, что Владимир Зеленский заявил, что Украина не находится в дипломатическом тупике. Президент призвал усилить экономическое и военное давление на Россию, в частности посредством санкций и ограничения доступа к технологиям. По его словам, усиление ПВО и контроля над воздушным пространством может заставить РФ вернуться за стол переговоров.

Новини.LIVE писали, что ранее Марко Рубио заявлял, что США стремятся конструктивно способствовать завершению войны в Украине. В то же время он отметил, что нынешние тенденции не свидетельствуют о движении в этом направлении. Рубио также выразил сожаление по поводу большого числа погибших и добавил, что членство Украины в НАТО пока не стоит на повестке дня.