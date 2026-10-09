Кушнер и Виткофф проведут переговоры по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский, специальный посланник США Стив Виткофф и Джаред Кушнер. Фото: REUTERS/Валентин Огиренко

В Майами начинаются двухдневные переговоры представителей США, Украины и Европы по урегулированию войны. Представители США Стив Виткофф и Джаред Кушнер представят мирные предложения Белого дома, касающиеся защиты энергетики и портов. В конце октября они планируют визит в Москву для личной беседы с Путиным.

Об этом говорится в статье Axios, передает Новини.LIVE.

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Переговоры в Майами и одобрение плана Трампом

В пятницу, 9 октября, в Майами начинается двухдневный раунд закрытых консультаций с участием спецпредставителя президента Соединенных Штатов Стива Виткоффа, зятя американского лидера Джареда Кушнера, а также делегаций из Украины и стран Европы. Стороны намерены представить обновленные американские предложения, чтобы сдвинуть мирный процесс с мертвой точки.

По информации издания Axios, этот дипломатический пакет переговорщики представили Дональду Трампу накануне, в четверг, 8 октября, получив от главы государства окончательную оценку перед началом переговоров. Вашингтон спешит обеспечить политический прорыв до промежуточных выборов в США и помочь предотвратить гуманитарный кризис в Украине на фоне приближающейся зимы.

Частичное прекращение огня и защита инфраструктуры

Ключевым элементом американской инициативы является формула частичного перемирия. Проект предусматривает взаимный отказ сторон от атак на объекты энергетической системы и предприятия зернового сектора. Украинские власти уже подтвердили готовность поддержать такое предложение, тогда как в Москве пока не одобрили его и не реагируют на мирные инициативы.

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"Все они нервничают из-за предстоящей зимы. Зима будет тяжелой, если война не прекратится. Поэтому США пытаются выступить посредниками между сторонами с целью выработки единого предложения", — подчеркнул американский источник издания.

Помимо локального перемирия для инфраструктуры, на повестке дня в Майами стоят вопросы предоставления Украине долгосрочных гарантий безопасности, финансирования послевоенного восстановления государства и урегулирования других фундаментальных аспектов конфликта.

Перспектива поездки в Москву и рычаги влияния на Кремль

Следующим шагом американских переговорщиков может стать прямой диалог с российским руководством. Как отмечают источники Axios, в конце октября Стив Виткофф и Джаред Кушнер могут вновь посетить Москву, чтобы встретиться с Владимиром Путиным. Несмотря на традиционный скептицизм Киева в отношении склонности Кремля к реальному миру, украинский чиновник в беседе с журналистами указал на факторы, способные поколебать позицию российского диктатора.

По его словам, Москва могла бы согласиться на мирные инициативы, если бы ей гарантировали отмену части международных санкций, а также с учетом приближения выборов в США. Но на сегодняшний день никаких официальных договоренностей о прекращении боевых действий пока не достигнуто.

Новини.LIVE сообщали, что украинская делегация во главе с руководителем Офиса президента Кириллом Будановым уже отправилась в США на двухдневные консультации с американской стороной. По словам Владимира Зеленского, переговоры в пятницу и субботу могут заложить основу для потенциальной трехсторонней встречи представителей Киева, Вашингтона и Москвы уже к концу октября, а главная цель визита заключается в продвижении формулы устойчивого и справедливого мира посредством активизации союзнической дипломатии.

Со своей стороны госсекретарь США Марко Рубио констатировал, что российско-украинская война зашла в критический тупик. Американский чиновник предупредил о двух сценариях.

Оценивая намерения Кремля, Зеленский подчеркнул, что РФ пока не проявляет никакого желания прекращать боевые действия. В ответ Украина в течение октября усиливает давление на агрессора, рассчитывая при этом на более решительные шаги со стороны администрации Дональда Трампа и синхронные меры европейских столиц, чтобы заставить Москву вступить в реальный диалог.