Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Переговоры о войне в Украине: у Кушнера и Виткоффа есть новый план

Переговоры о войне в Украине: у Кушнера и Виткоффа есть новый план

Ua ru
9 октября 2026 08:14
Кушнер и Виткофф проведут переговоры по Украине
Президент Украины Владимир Зеленский, специальный посланник США Стив Виткофф и Джаред Кушнер. Фото: REUTERS/Валентин Огиренко

В Майами начинаются двухдневные переговоры представителей США, Украины и Европы по урегулированию войны. Представители США Стив Виткофф и Джаред Кушнер представят мирные предложения Белого дома, касающиеся защиты энергетики и портов. В конце октября они планируют визит в Москву для личной беседы с Путиным.

Об этом говорится в статье Axios, передает Новини.LIVE.

Реклама

Переговоры в Майами и одобрение плана Трампом

В пятницу, 9 октября, в Майами начинается двухдневный раунд закрытых консультаций с участием спецпредставителя президента Соединенных Штатов Стива Виткоффа, зятя американского лидера Джареда Кушнера, а также делегаций из Украины и стран Европы. Стороны намерены представить обновленные американские предложения, чтобы сдвинуть мирный процесс с мертвой точки.

По информации издания Axios, этот дипломатический пакет переговорщики представили Дональду Трампу накануне, в четверг, 8 октября, получив от главы государства окончательную оценку перед началом переговоров. Вашингтон спешит обеспечить политический прорыв до промежуточных выборов в США и помочь предотвратить гуманитарный кризис в Украине на фоне приближающейся зимы.

Частичное прекращение огня и защита инфраструктуры

Ключевым элементом американской инициативы является формула частичного перемирия. Проект предусматривает взаимный отказ сторон от атак на объекты энергетической системы и предприятия зернового сектора. Украинские власти уже подтвердили готовность поддержать такое предложение, тогда как в Москве пока не одобрили его и не реагируют на мирные инициативы.

Читайте также:

"Все они нервничают из-за предстоящей зимы. Зима будет тяжелой, если война не прекратится. Поэтому США пытаются выступить посредниками между сторонами с целью выработки единого предложения", — подчеркнул американский источник издания.

Помимо локального перемирия для инфраструктуры, на повестке дня в Майами стоят вопросы предоставления Украине долгосрочных гарантий безопасности, финансирования послевоенного восстановления государства и урегулирования других фундаментальных аспектов конфликта.

Перспектива поездки в Москву и рычаги влияния на Кремль

Следующим шагом американских переговорщиков может стать прямой диалог с российским руководством. Как отмечают источники Axios, в конце октября Стив Виткофф и Джаред Кушнер могут вновь посетить Москву, чтобы встретиться с Владимиром Путиным. Несмотря на традиционный скептицизм Киева в отношении склонности Кремля к реальному миру, украинский чиновник в беседе с журналистами указал на факторы, способные поколебать позицию российского диктатора.

По его словам, Москва могла бы согласиться на мирные инициативы, если бы ей гарантировали отмену части международных санкций, а также с учетом приближения выборов в США. Но на сегодняшний день никаких официальных договоренностей о прекращении боевых действий пока не достигнуто.

Новини.LIVE сообщали, что украинская делегация во главе с руководителем Офиса президента Кириллом Будановым уже отправилась в США на двухдневные консультации с американской стороной. По словам Владимира Зеленского, переговоры в пятницу и субботу могут заложить основу для потенциальной трехсторонней встречи представителей Киева, Вашингтона и Москвы уже к концу октября, а главная цель визита заключается в продвижении формулы устойчивого и справедливого мира посредством активизации союзнической дипломатии.

Со своей стороны госсекретарь США Марко Рубио констатировал, что российско-украинская война зашла в критический тупик. Американский чиновник предупредил о двух сценариях.

Оценивая намерения Кремля, Зеленский подчеркнул, что РФ пока не проявляет никакого желания прекращать боевые действия. В ответ Украина в течение октября усиливает давление на агрессора, рассчитывая при этом на более решительные шаги со стороны администрации Дональда Трампа и синхронные меры европейских столиц, чтобы заставить Москву вступить в реальный диалог.

переговоры зима война в Украине мирные переговоры Стив Виткофф Джаред Кушнер
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации