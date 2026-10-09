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Главная Новости дня Переговоры Украины и США в Майами, вероятно, уже стартовали

Переговоры Украины и США в Майами, вероятно, уже стартовали

Ua ru
9 октября 2026 20:48
Репортаж
Переговоры в Майами: к Украине и США могут присоединиться европейцы
Джаред Кушнер и Стив Виткофф. Фото: Bloomberg

Переговоры украинской и американской делегаций в Майами, по предварительным данным, уже начались. Впоследствии к обсуждениям могут присоединиться европейские представители, чтобы продолжить работу над возможным трехсторонним форматом переговоров с участием России.

Об этом в эфире Вечір.LIVE сообщила журналист Новини.LIVE Ульяна Бойчук.

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Когда и с кем встречается украинская делегация в Майами

При условии, что расписание не изменилось, встреча на момент эфира уже должна была продолжаться.

Украинская делегация прибыла в Майами для переговоров с американскими представителями Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером.

По информации журналистки, встреча будет проходить в несколько этапов. Сначала переговоры должны состояться между украинской и американской сторонами, а позже к обсуждению могут присоединиться европейские представители.

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Встреча проходит на фоне обсуждения новых предложений по прекращению войны России против Украины. Привлечение европейских партнеров может стать частью дальнейшей работы над трехсторонним переговорным форматом, к которому также планируется привлечь российскую сторону.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее Владимир Зеленский анонсировал новый раунд переговоров украинской делегации с американскими партнерами в США. Встречи запланированы на пятницу и субботу, а среди тем обсуждения — возможность проведения трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией до конца месяца.

Как сообщали Новини.LIVE, представители США Стив Виткофф и Джаред Кушнер должны представить мирные предложения Белого дома по защите энергетической инфраструктуры и портов Украины. В конце октября американские представители также планируют посетить Москву для личной встречи с Владимиром Путиным.

США война в Украине мирные переговоры Стив Виткофф Джаред Кушнер
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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