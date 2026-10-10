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Главная Новости дня Переговоры в Майами завершились досрочно: второго дня не будет

Переговоры в Майами завершились досрочно: второго дня не будет

Ua ru
10 октября 2026 10:00
Переговоры в Майами завершились раньше: второго дня не будет
Представители США и Украины. Иллюстративное фото: president.gov.ua

Переговоры представителей Украины, США и европейских стран в Майами по вопросу прекращения войны завершились раньше запланированного срока. Второго дня встреч не будет.

Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Алекс Рауфоглу в своем посте в X, передает Новини.LIVE.

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Переговоры в Майами завершились раньше запланированного

Украинская делегация прибыла в Майами для переговоров с представителями США и европейскими партнерами о прекращении войны. Встречи должны были длиться два дня.

Однако журналист Алекс Рауфоглу неожиданно сообщил в социальных сетях, что переговорный процесс завершился досрочно, а запланированные на второй день обсуждения не состоятся.

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"Переговоры в Майами завершились раньше, чем планировалось. Второго дня не будет", — написал журналист "Радио Свобода".

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Стороны должны были обсудить возможные пути завершения войны и дальнейшие дипломатические шаги. В то же время пока не сообщается, почему встречи завершились раньше и удалось ли участникам достичь конкретных договоренностей.

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Сообщения Алекса Рауфоглу. Скриншот: Telegram

Мы писали, что украинские представители прибыли в Майами для переговоров со Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. Встречи должны были проходить в несколько этапов: сначала с участием Украины и США, а впоследствии к ним могут присоединиться европейские представители.

Новини.LIVE сообщали, что президент Украины также заявил, что украинская переговорная команда находится во Флориде с двухдневным визитом для обсуждения с США путей завершения войны или, по крайней мере, прекращения огня. По его словам, одним из первых шагов может стать энергетическое перемирие.

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США переговоры Украина Стив Виткофф Джаред Кушнер
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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