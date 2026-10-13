Гордон розповів, що запитав у Віткоффа про Путіна

Український журналіст Дмитро Гордон. Фото: gordonua.com

Журналіст Дмитро Гордон розповів про свою розмову зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом. Він запитав американського представника, чи розуміє той, що російський диктатор Володимир Путін його обманює. Гордон наголосив, що Росія розуміє лише мову сили.

Про це Дмитро Гордон розповів в ефірі Новини.LIVE ведучій Маргариті Стецюк.

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Гордон про розмову з Віткоффом

За словами Дмитра Гордона, під час розмови він запитав Стіва Віткоффа, чи усвідомлює той, що Путін вводить його в оману, та чи розуміє, що російське керівництво сприймає лише силу. Гордон зазначив, що для нього важливою була сама постановка запитання, адже, за його словами, раніше ніхто не звертався до американського представника з таким запитанням.

"Я запитав, чи не здається вам, що Путін вас дурить? І чи розумієте ви, що Росія, зокрема Путін, розуміє лише одну мову — мову сили", — сказав Гордон.

Що Гордон думає про підготовку Віткоффа

Журналіст визнав, що Віткофф досяг значних успіхів у бізнесі, однак поставив під сумнів його обізнаність у питаннях Росії, України та війни. На думку Гордона, для участі в переговорах такого рівня недостатньо бути успішним підприємцем — необхідно також розуміти політичний контекст, особистість Путіна та ситуацію на фронті.

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"Але я хочу поставити запитання. А Віткофф узагалі розуміє, що таке Росія, що таке Україна? Хто такі росіяни, хто такі українці? Якими були їхні відносини раніше і якими вони є зараз? Хто такий Путін? Він вивчав його психотип. Він узагалі розуміє, що відбувається на фронті? Але ж очевидно, що ні", — заявив журналіст.

Гордон також розкритикував поведінку Віткоффа у спілкуванні з Путіним. За словами журналіста, росіяни насміхаються з американського представника, а сам він, на думку Гордона, недостатньо розуміє, з ким має справу.

Гордон закликає посилити тиск на Росію

Дмитро Гордон вважає, що Путін не може погодитися на завершення війни по лінії фронту, оскільки побоюється реакції росіян на людські втрати та наслідки війни. На думку журналіста, саме тому домовитися з російським керівництвом без належного тиску неможливо.

Він переконаний, що Сполучені Штати мають діяти з позиції сили, посилювати санкції проти Росії та надавати Україні більше зброї. Гордон наголосив, що Вашингтон повинен продовжувати тиск, якщо Путін відмовлятиметься зупинити війну.

"І тому американці мають діяти з позиції сили. Сказати так: "Виродку, дивись, зупиняйся. Що, не хочеш? Добре, ось тобі ще такі санкції".

І Україні — отримуйте ще зброю. Що, тобі мало? Ще не хочеш зупинятися? Подвоюйте санкції. Ось тобі ще зброя для України. Ось так із ним треба працювати", — підсумував Гордон.

Новини.LIVE інформували, що російські війська відклали візит спецпосланців США до Москви. За даними Axios, Стів Віткофф і Джаред Кушнер чекають на відповідь України та європейських столиць щодо нового мирного плану. Поїздку також відтермінували на тлі заяв Дональда Трампа про початок енергетичного перемир’я.

Новини.LIVE писали, що спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф підтвердив, що 9 жовтня в Маямі відбулися переговори представників США, України та європейських партнерів. Сторони обговорили можливі шляхи завершення війни до зими, енергетичну стійкість, експорт зерна та гарантії безпеки. Також ішлося про довгострокову безпеку України і Європи, післявоєнне відновлення України та її вступ до ЄС.