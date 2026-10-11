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Головна Новини дня Гордон: Путін поспішає посилити тиск на Україну до виборів у США

Гордон: Путін поспішає посилити тиск на Україну до виборів у США

Ua ru
11 жовтня 2026 12:29
Гордон пояснив, чому Путін посилює тиск на Україну перед виборами у США
Журналіст Дмитро Гордон. Фото: кадр з відео

Журналіст Дмитро Гордон заявив, що для російського диктатора Володимира Путіна кожен день до 3 листопада "на вагу золота". Він намагається посилити тиск на Україну до проміжних виборів у Конгрес Сполучених Штатах Америки.

Про це Дмитро Гордон повідомив в інтервʼю Новини.LIVE.

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Тиск Росії на Україну

"Він (Путін — ред.) зараз хоче вирішити питання з нами до 3 листопада, до проміжних виборів до Конгресу, бо розуміє, що після них для нього все зміниться. Тому для нього зараз кожен день на вагу золота", — зазначив Гордон.

Російський диктатор намагається розбомбити все, що можна. Путін хоче, аби Україна капітулювала та погодилася на його умови.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на голову Рокитнівської громади Григорія Таргонського, 10 жовтня у Рівненській області помер 13-річний хлопчик, який отримав поранення внаслідок російської атаки 9 жовтня. Його травми виявилися несумісними із життям.

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Крім того, у ніч проти 11 жовтня російські окупанти атакували Дніпро дронами. В одному з районів міста постраждала багатоповерхівка. Також відомо про загоряння складів із продуктами та автомобілів. Внаслідок обстрілу є поранені.

США війна володимир путін Дмитро Гордон Україна Росія
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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