Гордон объяснил, почему Путин усиливает давление на Украину в преддверии выборов в США

Журналист Дмитрий Гордон. Фото: кадр из видео

Журналист Дмитрий Гордон заявил, что для российского диктатора Владимира Путина каждый день до 3 ноября "на вес золота". Он пытается усилить давление на Украину до промежуточных выборов в Конгресс Соединенных Штатов Америки.

Об этом Дмитрий Гордон сообщил в интервью Новини.LIVE.

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Давление России на Украину

"Он (Путин — ред.) сейчас хочет решить вопрос с нами до 3 ноября, до промежуточных выборов в Конгресс, потому что понимает, что после них для него все изменится. Поэтому для него сейчас каждый день на вес золота", — отметил Гордон.

Российский диктатор пытается разбомбить все, что можно. Путин хочет, чтобы Украина капитулировала и согласилась на его условия.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на главу Рокитновской громады Григория Таргонского, 10 октября в Ровенской области умер 13-летний мальчик, получивший ранения в результате российской атаки 9 октября. Его травмы оказались несовместимыми с жизнью.

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Кроме того, в ночь на 11 октября российские оккупанты атаковали Днепр дронами. В одном из районов города пострадало многоэтажное здание. Также известно о возгораниях складов с продуктами и автомобилей. В результате обстрела есть раненые.