Гордон рассказал, что спросил у Уиткоффа о Путине

Украинский журналист Дмитрий Гордон. Фото: gordonua.com

Журналист Дмитрий Гордон рассказал о своей беседе со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом. Он спросил американского представителя, понимает ли тот, что российский диктатор Владимир Путин его обманывает. Гордон подчеркнул, что Россия понимает только язык силы.

Об этом Дмитрий Гордон рассказал в эфире Новини.LIVE ведущей Маргарите Стецюк.

Реклама

Гордон о беседе с Уиткоффом

По словам Дмитрия Гордона, во время беседы он спросил Стива Уиткоффа, осознает ли тот, что Путин вводит его в заблуждение, и понимает ли, что российское руководство воспринимает только силу. Гордон отметил, что для него важна была сама постановка вопроса, ведь, по его словам, ранее никто не обращался к американскому представителю с таким вопросом.

"Я спросил: не кажется ли вам, что Путин вас обманывает? И понимаете ли вы, что Россия, в частности Путин, понимает только один язык — язык силы", — сказал Гордон.

Что Гордон думает о подготовке Уиткоффа

Журналист признал, что Уиткофф добился значительных успехов в бизнесе, однако поставил под сомнение его осведомленность в вопросах России, Украины и войны. По мнению Гордона, для участия в переговорах такого уровня недостаточно быть успешным предпринимателем — необходимо также понимать политический контекст, личность Путина и ситуацию на фронте.

Читайте также:

"Но я хочу задать вопрос. А Уиткофф вообще понимает, что такое Россия, что такое Украина? Кто такие россияне, кто такие украинцы? Какими были их отношения раньше и какими они являются сейчас? Кто такой Путин? Он изучал его психотип. Он вообще понимает, что происходит на фронте? Но ведь очевидно, что нет", — заявил журналист.

Гордон также раскритиковал поведение Уиткоффа в общении с Путиным. По словам журналиста, россияне насмехаются над американским представителем, а сам он, по мнению Гордона, недостаточно понимает, с кем имеет дело.

Гордон призывает усилить давление на Россию

Дмитрий Гордон считает, что Путин не может согласиться на завершение войны по линии фронта, поскольку опасается реакции россиян на человеческие потери и последствия войны. По мнению журналиста, именно поэтому договориться с российским руководством без должного давления невозможно.

Он убежден, что Соединенные Штаты должны действовать с позиции силы, ужесточать санкции против России и поставлять Украине больше оружия. Гордон подчеркнул, что Вашингтон должен продолжать давление, если Путин будет отказываться остановить войну.

"И поэтому американцы должны действовать с позиции силы. Сказать так: „Урод, смотри, останавливайся. Что, не хочешь? Ладно, вот тебе ещё такие санкции“.

А Украине — получайте еще оружие. Что, тебе мало? Еще не хочешь останавливаться? Удвойте санкции. Вот тебе еще оружие для Украины. Вот так с ним и нужно работать", — подытожил Гордон.

Новини.LIVE сообщали, что российские войска отложили визит спецпосланников США в Москву. По данным Axios, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер ждут ответа Украины и европейских столиц по поводу нового мирного плана. Поездку также отложили на фоне заявлений Дональда Трампа о начале энергетического перемирия.

Новини.LIVE писали, что спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф подтвердил, что 9 октября в Майами состоялись переговоры представителей США, Украины и европейских партнеров. Стороны обсудили возможные пути завершения войны до зимы, энергетическую устойчивость, экспорт зерна и гарантии безопасности. Также речь шла о долгосрочной безопасности Украины и Европы, послевоенном восстановлении Украины и её вступлении в ЕС.