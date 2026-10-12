Переговоры между США и РФ: отложена встреча Кушнера и Виткоффа с Путиным

Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа, специальный посланник США Стив Виткофф и посланник президента России Кирилл Дмитриев. Фото: российские СМИ

Американские переговорщики Стив Виткофф и Джаред Кушнер приостановили визит в столицу России. Поездку отложили на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о начале энергетического перемирия и в ожидании ответа Киева и европейских столиц на новый мирный план.

Об этом сообщает Axios, передает Новини.LIVE.

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Пауза в переговорах и позиция союзников

Американские спецпосланцы Стив Виткофф и Джаред Кушнер перенесли свой анонсированный визит в Москву. Как сообщает издание Axios со ссылкой на собственные источники, американская сторона отказывается назначать новые сроки поездки, пока не получит четких сигналов от партнеров.

Главным условием для возобновления планирования остается готовность Украины и стран-членов Евросоюза согласиться на обновленное предложение для российского диктатора Владимира Путина.

Ранее в дипломатических кругах и российских источниках предполагали, что представители американской администрации могут посетить Россию в ближайшее время, ориентировочно в течение следующих двух недель. Впрочем, конкретные даты стороны так и не зафиксировали, а переговоры по согласованию графика перенесли на неопределенный срок.

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Поводом для обострения отношений стало неожиданное соглашение Дональда Трампа с Владимиром Путиным. Глава Белого дома объявил о немедленном начале импорта российского дизельного топлива в США с последующим увеличением объемов поставок. Уже 11 октября Трамп заявил о достижении "энергетического перемирия". Однако на практике предложение сводится лишь к запрету украинских ударов по российским НПЗ, а не к реальной защите украинской энергетики. Кроме того, в случае продолжения атак Вашингтон открыто угрожает прекратить делиться с Киевом разведданными и остановить поставки вооружения.

Решение Трампа вызвало открытый бунт в Конгрессе. Семь сенаторов-республиканцев и демократов 11 октября обнародовали совместное заявление, обвинив главу государства в нарушении закона, подрыве санкций против Москвы и Тегерана и открытом финансировании военной машины Кремля. Чтобы сорвать закупки, законодатели уже готовят жесткий законопроект имени Рональда Рейгана, который должен наложить тотальное эмбарго на российские нефтепродукты. Продолжать давление призвал и американский генерал Кит Келлог, который подчеркнул, что ВСУ должны и дальше наносить удары по нефтеперерабатывающим предприятиям противника.

Между тем европейские союзники демонстрируют полное несогласие с курсом Белого дома. Великобритания официально заявила, что любые топливные договоренности Вашингтона с агрессором не изменят политики Лондона. Поэтому британская военная и финансовая поддержка Киева, как и жесткие санкции против России, останутся непоколебимыми.