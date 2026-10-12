Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Поїздка Віткоффа і Кушнера до Путіна відкладається

Поїздка Віткоффа і Кушнера до Путіна відкладається

Ua ru
12 жовтня 2026 07:30
Переговори США та РФ: відклали зустріч Кушнера і Віткоффа з Путіним
Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа, спеціальний посланник США Стів Віткофф , та посланник президента Росії Кирило Дмитрієв. Фото: росЗМІ

Американські переговорники Стів Віткофф і Джаред Кушнер поставили на паузу візит до столиці Росії. Поїздку відтермінували на тлі заяв президента США Дональда Трампа про старт енергетичного перемир'я та в очікуванні відповіді Києва і європейських столиць на новий мирний план.

Про це повідомляє Axios, передає Новини.LIVE.

Реклама

Пауза у перемовинах та позиція союзників

Американські спецпосланці Стів Віткофф та Джаред Кушнер перенесли свій анонсований візит до Москви. Як інформує видання Axios із посиланням на власні джерела, американська сторона відмовляється визначати нові терміни поїздки, доки не отримає чітких сигналів від партнерів.

Головною передумовою для відновлення планування залишається готовність України та держав-членів Євросоюзу погодитися на оновлену пропозицію для російського диктатора Володимира Путіна.

Раніше у дипломатичних колах та російських джерелах припускали, що представники американської адміністрації можуть відвідати Росію найближчим часом, орієнтовно протягом наступних двох тижнів. Втім, конкретні дати сторони так і не зафіксували, а переговори щодо узгодження графіка перенесли на невизначений термін.

Читайте також:

Новини.LIVE інформували, що переговори в Маямі між делегаціями України, США та європейських країн згорнули достроково.

Поштовхом до напруження у відносинах стала несподівана угода Дональда Трампа з Володимиром Путіним. Очільник Білого дому оголосив про негайний початок імпорту російського дизельного пального до США з подальшим нарощуванням партій. Уже 11 жовтня Трамп заявив про досягнення "енергетичного перемир'я". Проте на практиці пропозиція зводиться лише до заборони українських ударів по російських НПЗ, а не до реального захисту української енергетики. Окрім того, в разі продовження атак Вашингтон відкрито погрожує припинити ділитися з Києвом розвідданими та зупинити постачання озброєння.

Рішення Трампа викликало відкритий бунт у Конгресі. Сім сенаторів-республіканців та демократів 11 жовтня оприлюднили спільну заяву, звинувативши главу держави в порушенні закону, руйнуванні санкцій проти Москви й Тегерана та відкритому фінансуванні воєнної машини Кремля. Щоб зірвати закупівлі, законодавці вже готують жорсткий законопроєкт імені Рональда Рейгана, який має накласти тотальне ембарго на російські нафтопродукти. Продовжувати тиск закликав і американський генерал Кіт Келлог, який підкреслив, що ЗСУ повинні й далі бити по нафтопереробці ворога.

Тим часом європейські союзники демонструють цілковиту незгоду з курсом Білого дому. Велика Британія офіційно заявила, що будь-які паливні домовленості Вашингтона з агресором не змінять політики Лондона. Тому британська військова й фінансова підтримка Києва, як і жорсткі санкції проти Росії, залишатимуться непохитними.

США володимир путін переговори Україна Росія Стів Віткофф Джаред Кушнер
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації