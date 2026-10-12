Переговори США та РФ: відклали зустріч Кушнера і Віткоффа з Путіним

Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа, спеціальний посланник США Стів Віткофф , та посланник президента Росії Кирило Дмитрієв. Фото: росЗМІ

Американські переговорники Стів Віткофф і Джаред Кушнер поставили на паузу візит до столиці Росії. Поїздку відтермінували на тлі заяв президента США Дональда Трампа про старт енергетичного перемир'я та в очікуванні відповіді Києва і європейських столиць на новий мирний план.

Про це повідомляє Axios, передає Новини.LIVE.

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Пауза у перемовинах та позиція союзників

Американські спецпосланці Стів Віткофф та Джаред Кушнер перенесли свій анонсований візит до Москви. Як інформує видання Axios із посиланням на власні джерела, американська сторона відмовляється визначати нові терміни поїздки, доки не отримає чітких сигналів від партнерів.

Головною передумовою для відновлення планування залишається готовність України та держав-членів Євросоюзу погодитися на оновлену пропозицію для російського диктатора Володимира Путіна.

Раніше у дипломатичних колах та російських джерелах припускали, що представники американської адміністрації можуть відвідати Росію найближчим часом, орієнтовно протягом наступних двох тижнів. Втім, конкретні дати сторони так і не зафіксували, а переговори щодо узгодження графіка перенесли на невизначений термін.

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Новини.LIVE інформували, що переговори в Маямі між делегаціями України, США та європейських країн згорнули достроково.

Поштовхом до напруження у відносинах стала несподівана угода Дональда Трампа з Володимиром Путіним. Очільник Білого дому оголосив про негайний початок імпорту російського дизельного пального до США з подальшим нарощуванням партій. Уже 11 жовтня Трамп заявив про досягнення "енергетичного перемир'я". Проте на практиці пропозиція зводиться лише до заборони українських ударів по російських НПЗ, а не до реального захисту української енергетики. Окрім того, в разі продовження атак Вашингтон відкрито погрожує припинити ділитися з Києвом розвідданими та зупинити постачання озброєння.

Рішення Трампа викликало відкритий бунт у Конгресі. Сім сенаторів-республіканців та демократів 11 жовтня оприлюднили спільну заяву, звинувативши главу держави в порушенні закону, руйнуванні санкцій проти Москви й Тегерана та відкритому фінансуванні воєнної машини Кремля. Щоб зірвати закупівлі, законодавці вже готують жорсткий законопроєкт імені Рональда Рейгана, який має накласти тотальне ембарго на російські нафтопродукти. Продовжувати тиск закликав і американський генерал Кіт Келлог, який підкреслив, що ЗСУ повинні й далі бити по нафтопереробці ворога.

Тим часом європейські союзники демонструють цілковиту незгоду з курсом Білого дому. Велика Британія офіційно заявила, що будь-які паливні домовленості Вашингтона з агресором не змінять політики Лондона. Тому британська військова й фінансова підтримка Києва, як і жорсткі санкції проти Росії, залишатимуться непохитними.