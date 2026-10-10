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Конец войны до зимы: Уиткофф о переговорах США, Украины и Европы

Ua ru
10 октября 2026 01:55
Уиткофф заявил, что обсудил с Украиной завершение войны до зимы
Стив Уиткофф. Фото: Reuters

Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф официально подтвердил, что в Майами 9 октября прошли переговоры между представителями США, Украины, стран Е3, Европейской комиссии и альянса НАТО. В ходе встречи стороны обсудили возможное завершение войны уже до зимы, возможное частичное перемирие, гарантии безопасности и многое другое.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пост Уиткоффа в соцсети Х.

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Что сказал Уиткофф о переговорах по завершению войны в Украине

По словам Уиткоффа, в ходе переговоров стороны провели конструктивные дискуссии о потенциальных путях деэскалации и завершения войны с Россией до наступления зимы, а также о продвижении усилий по установлению прочного и долгосрочного мира.

В посте спецпредставителя Трампа сказано, что обсуждения охватили широкий круг вопросов, среди которых:

  • краткосрочные меры, связанные с подготовкой к зиме (энергетическая устойчивость, экспорт зерна);
  • гарантии безопасности;
  • долгосрочные договоренности по обеспечению безопасности Украины и Европы для предотвращения будущих конфликтов и поддержки послевоенного восстановления и процветания Украины, включая вступление в Евросоюз.

Он добавил, что обмен мнениями был продуктивным и помог определить области для дальнейшего изучения в преддверии следующего взаимодействия США с Россией.

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"Участники подтвердили свою общую приверженность продолжению дипломатических усилий по достижению устойчивого мира, который укрепляет безопасность и создает возможности для долгосрочной стабильности и процветания", — резюмировал Уиткофф.

Как сообщили Новини.LIVE, на днях Президент Украины Владимир Зеленский опроверг заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что Украина находится в дипломатическом тупике. Он подчеркнул, что для изменения ситуации нужно усилить экономическое и военное давление на Россию.

Также мы писали, что 9 октября США заключили с Россией сделку по поводу дизельного топлива. Владимир Зеленский раскритиковал это решение и заявил, что переговорную команду Украины используют как ширму.

Европейский союз НАТО война в Украине Россия мирные переговоры Стив Виткофф
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

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