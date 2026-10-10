Віткофф заявив, що обговорив з Україною питання завершення війни до настання зими

Стів Віткофф. Фото: Reuters

Спецпредставник Трампа Стів Віткофф офіційно підтвердив, що 9 жовтня в Маямі відбулися переговори між представниками США, України, країн Є3, Європейської комісії та альянсу НАТО. Під час зустрічі сторони обговорили можливе завершення війни ще до зими, можливе часткове перемир’я, гарантії безпеки та багато іншого.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на допис Віткоффа у соцмережі Х.

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Що сказав Віткофф про переговори щодо завершення війни в Україні

За словами Віткоффа, під час переговорів сторони провели конструктивні дискусії щодо потенційних шляхів деескалації та завершення війни з Росією до настання зими, а також щодо просування зусиль з встановлення міцного та довгострокового миру.

У дописі спеціального представника Трампа зазначено, що обговорення охопили широке коло питань, серед яких:

короткострокові заходи, пов’язані з підготовкою до зими (енергетична стійкість, експорт зерна);

гарантії безпеки;

довгострокові домовленості щодо забезпечення безпеки України та Європи для запобігання майбутнім конфліктам і підтримки післявоєнного відновлення та процвітання України, включаючи вступ до Євросоюзу.

Він додав, що обмін думками був продуктивним і допоміг визначити напрямки для подальшого вивчення напередодні наступної взаємодії США з Росією.

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"Учасники підтвердили свою спільну відданість продовженню дипломатичних зусиль для досягнення стійкого миру, який зміцнює безпеку та створює можливості для довгострокової стабільності й процвітання", — підсумував Віткофф.

Як повідомили Новини.LIVE, днями Президент України Володимир Зеленський спростував заяву держсекретаря США Марко Рубіо про те, що Україна перебуває в дипломатичному глухому куті. Він наголосив, що для зміни ситуації потрібно посилити економічний і військовий тиск на Росію.

Також ми писали, що 9 жовтня США уклали з Росією угоду щодо дизельного палива. Володимир Зеленський розкритикував це рішення і заявив, що переговорну команду України використовують як ширму.