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Головна Новини дня США запропонують Путіну переговори із Зеленським і Трампом

США запропонують Путіну переговори із Зеленським і Трампом

Ua ru
20 жовтня 2026 22:15
Переговори Трампа, Зеленського та Путіна: що запропонують США
Російський диктатор Володимир Путін. Фото: пресслужба Путіна

США запропонують російському президенту Володимиру Путіну провести особисту зустріч із президентом України Володимиром Зеленським і главою Білого дому Дональдом Трампом. Мета таких переговорів — досягнення домовленостей про припинення вогню.

Про це повідомляє Politico, передає Новини.LIVE.

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США готують пропозицію про тристоронню зустріч лідерів

Відповідну пропозицію Стів Віткофф має передати російській стороні під час візиту до Санкт-Петербурга в середу, 21 жовтня.

Американський спецпосланець обговорить із російським керівництвом ідеї, напрацьовані під час переговорів в Осло, а також пропозиції європейських та американських партнерів.

Про можливість зустрічі лідерів повідомив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере після переговорів у норвезькій столиці за участю Зеленського та Віткоффа. За його словами, обговорення мирних ініціатив може створити передумови для подальшої зустрічі на найвищому рівні.

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Прем’єр Норвегії охарактеризував переговори як конструктивні та зазначив, що вони відбулися після напружених подій попереднього тижня. За його словами, під час візиту до Росії Віткофф передасть ідеї, які сторони розглядали в Осло, і спробує просунути обговорення можливого мирного врегулювання.

Водночас попередні спроби організувати особисту зустріч Путіна із Зеленським не дали результату. Раніше російська сторона заявляла, що такі переговори можуть відбутися лише в Москві.

Зеленський після зустрічі в Осло повідомив, що переговори пройшли позитивно. Він наголосив, що питання майбутнього українських територій мають вирішуватися безпосередньо на рівні лідерів держав.

Президент також підкреслив, що будь-яка мирна угода повинна передбачати дієві гарантії безпеки для України, а українська сторона має брати участь у розробці умов домовленостей.

Як повідомляли Новини.LIVE, 20 жовтня Володимир Зеленський провів переговори в Осло з партнерами, під час яких обговорили механізми гарантування безпеки України, зокрема за моделлю статті 5 НАТО. Учасники також обмінялися оцінками попередніх зустрічей у Маямі та розглянули пропозиції, які потребують подальшого узгодження.

Як повідомляли Новини.LIVE, 20 жовтня стало відомо, що спецпосланець президента США Стів Віткофф планує відвідати Санкт-Петербург 21 жовтня. Під час поїздки він має представити російській стороні пропозиції європейських партнерів, які обговорювалися напередодні під час переговорів в Осло.

Володимир Зеленський США володимир путін мирні переговори Стів Віткофф
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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