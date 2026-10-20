Переговоры Трампа, Зеленского и Путина: что предложат США

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: пресс-служба Путина

США предложат президенту России Владимиру Путину провести личную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Белого дома Дональдом Трампом. Цель таких переговоров — достижение договоренностей о прекращении огня.

Об этом сообщает Politico, передает Новини.LIVE.

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США готовят предложение о трехсторонней встрече лидеров

Соответствующее предложение Стив Виткофф должен передать российской стороне во время визита в Санкт-Петербург в среду, 21 октября.

Американский специальный посланник обсудит с российским руководством идеи, выработанные в ходе переговоров в Осло, а также предложения европейских и американских партнеров.

О возможности встречи лидеров сообщил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере после переговоров в норвежской столице с участием Зеленского и Виткоффа. По его словам, обсуждение мирных инициатив может создать предпосылки для дальнейшей встречи на высшем уровне.

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Премьер-министр Норвегии охарактеризовал переговоры как конструктивные и отметил, что они состоялись после напряженных событий прошлой недели. По его словам, во время визита в Россию Виткофф передаст идеи, которые стороны рассматривали в Осло, и попытается продвинуть обсуждение возможного мирного урегулирования.

В то же время предыдущие попытки организовать личную встречу Путина с Зеленскимне дали результата. Ранее российская сторона заявляла, что такие переговоры могут состояться только в Москве.

Зеленский после встречи в Осло сообщил, что переговоры прошли позитивно. Он подчеркнул, что вопросы будущего украинских территорий должны решаться непосредственно на уровне лидеров государств.

Президент также подчеркнул, что любое мирное соглашение должно предусматривать действенные гарантии безопасности для Украины, а украинская сторона должна участвовать в разработке условий договоренностей.

Как сообщали Новини.LIVE, 20 октября Владимир Зеленский провел в Осло переговоры с партнерами, в ходе которых обсуждались механизмы обеспечения безопасности Украины, в частности по модели статьи 5 НАТО. Участники также обменялись оценками предыдущих встреч в Майами и рассмотрели предложения, требующие дальнейшего согласования.

Как сообщали Новини.LIVE, 20 октября стало известно, что специальный посланник президента США Стив Виткофф планирует посетить Санкт-Петербург 21 октября. В ходе поездки он должен представить российской стороне предложения европейских партнеров, которые обсуждались накануне в ходе переговоров в Осло.