21 октября Виткофф прибудет в Санкт-Петербург и передаст предложения Европы

Специальный посланник США Стив Виткофф. Фото: AFP

Спецпосланник президента США Стив Виткофф планирует прибыть в Санкт-Петербург 21 октября. Американский представитель обсудит с российской стороной предложения европейцев, которые стороны рассматривали в ходе переговоров в Осло.

Об этом сообщил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, передает Новини.LIVE.

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Виткофф 21 октября посетит Санкт-Петербург

Речь идет о наработках, которые участники переговоров обсуждали во время встречи в норвежской столице.

Президент Финляндии Александр Стубб сообщил, что в ходе переговоров в Осло, помимо ключевых вопросов достижения мира в Украине, участники рассмотрели и меры, которые можно реализовать в краткосрочной перспективе.

В частности, речь шла об укреплении украинской противовоздушной обороны, защите энергетической системы и введении частичного прекращения огня.

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Отдельно обсудили возможность введения моратория на боевые действия в Чёрном море, который должен способствовать возобновлению экспорта украинского и российского зерна на мировые рынки. По словам Стубба, эти предложения специальный посланник США Стив Виткофф должен представить российскому руководству уже завтра.

Как сообщали Новини.LIVE, 20 октября в Норвегии началась встреча президента Украины Владимира Зеленского с американской делегацией во главе со спецпосланником США Стивом Виткоффом. Во встрече также принимают участие представители ЕС и НАТО.

Как сообщали Новини.LIVE, 20 октября специальный посланник США Стив Виткофф прибыл в Норвегию для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Стороны планируют обсудить пути урегулирования российско-украинской войны. К встрече также должны присоединиться представители других государств.