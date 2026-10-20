Уиткофф прибыл в Норвегию, где встретится с Зеленским

Срочная новость

Специальный посланник США Уиткофф прибыл в Норвегию для переговоров с Зеленским. Кушнер будет участвовать в переговорах удаленно — СМИ сообщают, что зять президента США заболел.

«Цель состоит в том, чтобы перевести дипломатическую работу в более конструктивное русло», — прокомментировал переговоры норвежский премьер.

Реклама

Администрация президента Финляндии также подтвердила, что финский лидер Стубб приедет в Норвегию, чтобы присоединиться к переговорам

Новость дополняется...