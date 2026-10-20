Віткофф прибув до Норвегії, де зустрінеться із Зеленським

Віткофф прибув до Норвегії для переговорів з Зеленським
Ua ru
20 жовтня 2026 13:19
Термінова новина
Спецпосланець США Віткофф прибув до Норвегії для переговорів з Зеленським. Кушнер братиме участь у перемовинах дистанційно — медіа повідомляють, що зять президента США захворів.
"Мета полягає в тому, щоб перевести дипломатичну роботу в більш конструктивне русло", – прокоментував переговори норвезький прем’єр.
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Адміністрація президента Фінляндії також підтвердила, що фінський лідер Стубб приїде до Норвегії, щоб долучитися до переговорів
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