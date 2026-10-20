Віткофф прибув до Норвегії, де зустрінеться із Зеленським

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Спецпосланець США Віткофф прибув до Норвегії для переговорів з Зеленським. Кушнер братиме участь у перемовинах дистанційно — медіа повідомляють, що зять президента США захворів.

"Мета полягає в тому, щоб перевести дипломатичну роботу в більш конструктивне русло", – прокоментував переговори норвезький прем’єр.

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Адміністрація президента Фінляндії також підтвердила, що фінський лідер Стубб приїде до Норвегії, щоб долучитися до переговорів



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