Президент України Володимир Зеленський. Фото: Olivier Hoslet/Pool via REUTERS

Україна виступає за взаємне припинення ударів по енергетиці, проте не може залишатися беззахисною під атаками РФ. Володимир Зеленський запропонував компроміс Дональду Трампу, що якщо Вашингтон вимагає відмовитися від ударів у відповідь, то тоді він повинен передати Києву протиракети для захисту власної інфраструктури.

Про це глава держави висловився в інтерв'ю для Corriere della Sera, цитує Новини.LIVE.

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Що пропонує Україна за згоду перемир'я щодо НПЗ

Київ готовий підтримати домовленість про обопільну відмову від атак на енергетичні системи, однак закликає партнерів до паритетних дій. Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню Corriere della Sera озвучив формулу взаємодії з Білим домом на тлі регулярних російських обстрілів цивільної інфраструктури. За словами українського лідера, заборона на дзеркальні відповіді без дієвого захисту є абсолютно несправедливою умовою для країни, яка потерпає від знищення життєво важливих ресурсів.

"Позиція дуже проста. Ми за взаємне енергетичне припинення вогню. Якщо ми говоримо про те, що ми не повинні відповідати по енергооб’єктах РФ після того, як вони б’ють по нашому газу, електриці, нафті – по всьому. "Рускі" б'ють. Америка не може їх зупинити. Давайте вірити в те, що Америка дуже хоче, але не може", — пояснив Володимир Зеленський.

З огляду на це глава держави готовий запропонувати президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу конструктивний вихід, який гарантує фізичне виживання української енергомережі.

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"Тоді я як партнер іду назустріч Президенту Трампу: якщо вони по нас б'ють, ми не можемо їм відповісти, це нечесно і несправедливо, але якщо це потрібно вам, ви не можете вгомонити Путіна, то дайте нам протиракети, щоб я захистив енергетику. Не змогли Путіна зупинити – допомогли Україні", — наголосив Президент України.

Що Зеленський каже про стосунки між США та Україною

Глава України підкреслив, що двосторонні відносини між Україною та Сполученими Штатами Америки завжди мали стратегічну вагу, а з початком повномасштабного вторгнення вийшли на принципово новий рівень взаємодії. Глава держави висловив вдячність американській стороні за весь наданий обсяг допомоги.

"Але ми завжди будували наші відносини на чесності, справедливості та, найголовніше, прозорості. Бо якщо ти брешеш, а твій народ у війні, це дуже боляче. Тому я завжди хотів нічого не приховувати і не брехати Президенту Сполучених Штатів", — підкреслив Зеленський.

Президент висловив переконання, що українське та американське суспільства мають значно більше спільних цінностей та інтересів, ніж Вашингтон із Москвою. Саме тому Київ прагне зберігати відкритий, прозорий і прагматичний формат співпраці зі США, який сторони вибудували до сьогодні.

Новини.LIVE висвітлювали, що Білий дім посилює публічний тиск на Україну через удари по нафтогазовому сектору РФ. Слідом за Дональдом Трампом, який розкритикував атаки по російських НПЗ через зростання світових цін на пальне, віцепрезидент Джей Ді Венс прямо закликав Київ зупинити знищення потужностей із виробництва дизеля в Росії, заявивши, що через здорожчання енергоресурсів страждають пересічні американці.

Паралельно Трамп підписав указ про тимчасове замороження санкцій проти експорту російських енергоносіїв за "законом Грема", а держсекретар Марко Рубіо уточнив, що адміністрація взяла 60-денну паузу, аби проаналізувати вплив цих обмежень на економіку США та партнерів.

На цьому тлі поглиблюється криза у військовій співпраці. Володимир Зеленський наголосив на життєвій необхідності підтримки США, попередивши про ризики для фронту та повідомивши, що Україна кілька днів поспіль не отримувала від американців даних про пуски балістики.

Ситуацію глава держави обговорив телефоном із Марко Рубіо, де головними темами стали постачання протибалістичних перехоплювачів, відновлення раннього сповіщення про ракетні удари, робота мережі Starlink та перспективи мирного врегулювання.

Відтак спецпосланці Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер цього тижня можуть відвідати Норвегію для консультацій щодо війни. У Кремлі вже схвально відгукнулися про посередництво Вашингтона, але публічно визнали, що фінальні домовленості про завершення бойових дій неможливі без прямої участі України.