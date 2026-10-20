Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Olivier Hoslet/Pool via REUTERS

Украина выступает за взаимное прекращение ударов по энергетике, однако не может оставаться беззащитной перед атаками РФ. Владимир Зеленский предложил Дональду Трампу компромисс: если Вашингтон требует отказаться от ответных ударов, то тогда он должен передать Киеву противоракетные системы для защиты собственной инфраструктуры.

Об этом глава государства заявил в интервью Corriere della Sera, цитирует Новини.LIVE.

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Что предлагает Украина в обмен на согласие на перемирие в отношении НПЗ

Киев готов поддержать договоренность о взаимном отказе от атак на энергетические системы, однако призывает партнеров к паритетным действиям. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Corriere della Sera озвучил формулу взаимодействия с Белым домом на фоне регулярных российских обстрелов гражданской инфраструктуры. По словам украинского лидера, запрет на зеркальные ответы без действенной защиты является абсолютно несправедливым условием для страны, которая страдает от уничтожения жизненно важных ресурсов.

"Позиция очень проста. Мы за взаимное энергетическое прекращение огня. Если мы говорим о том, что не должны наносить ответные удары по энергообъектам РФ после того, как они бьют по нашему газу, электричеству, нефти — по всему. "Русские" наносят удары. Америка не может их остановить. Давайте верить в то, что Америка очень хочет, но не может", — пояснил Владимир Зеленский.

Учитывая это, глава государства готов предложить президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу конструктивный выход, который гарантирует физическое выживание украинской энергосистемы.

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"Тогда я как партнер иду навстречу президенту Трампу: если они наносят по нам удары, мы не можем им ответить, это нечестно и несправедливо, но если это нужно вам, вы не можете укротить Путина, то дайте нам противоракеты, чтобы я защитил энергетику. Не смогли Путина остановить — помогли Украине", — подчеркнул Президент Украины.

Что Зеленский говорит об отношениях между США и Украиной

Глава Украины подчеркнул, что двусторонние отношения между Украиной и Соединенными Штатами Америки всегда имели стратегическое значение, а с началом полномасштабного вторжения вышли на принципиально новый уровень взаимодействия. Глава государства выразил благодарность американской стороне за весь оказанный объем помощи.

"Но мы всегда строили наши отношения на честности, справедливости и, самое главное, прозрачности. Ведь если ты лжешь, а твой народ находится в состоянии войны, это очень больно. Поэтому я всегда хотел ничего не скрывать и не лгать президенту Соединенных Штатов", — подчеркнул Зеленский.

Президент выразил убеждение, что украинское и американское общества имеют гораздо больше общих ценностей и интересов, чем Вашингтон и Москва. Именно поэтому Киев стремится сохранить открытый, прозрачный и прагматичный формат сотрудничества с США, который стороны выстроили к сегодняшнему дню.

Новини.LIVE сообщали, что Белый дом усиливает публичное давление на Украину из-за ударов по нефтегазовому сектору РФ. Вслед за Дональдом Трампом, который раскритиковал атаки на российские НПЗ из-за роста мировых цен на топливо, вице-президент Джей Ди Венс прямо призвал Киев прекратить уничтожение мощностей по производству дизельного топлива в России, заявив, что из-за подорожания энергоресурсов страдают рядовые американцы.

Параллельно Трамп подписал указ о временной заморозке санкций против экспорта российских энергоносителей в соответствии с "законом Грема", а госсекретарь Марко Рубио уточнил, что администрация взяла 60-дневную паузу, чтобы проанализировать влияние этих ограничений на экономику США и их партнеров.

На этом фоне углубляется кризис в военном сотрудничестве. Владимир Зеленский подчеркнул жизненную необходимость поддержки со стороны США, предупредив о рисках для фронта и сообщив, что Украина несколько дней подряд не получала от американцев данных о запусках баллистических ракет.

Ситуацию глава государства обсудил по телефону с Марко Рубио, где главными темами стали поставки противобаллистических перехватчиков, возобновление раннего предупреждения о ракетных ударах, работа сети Starlink и перспективы мирного урегулирования.

В связи с этим специальные посланники Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер на этой неделе могут посетить Норвегию для консультаций по поводу войны. В Кремле уже одобрительно отозвались о посредничестве Вашингтона, но публично признали, что окончательные договоренности о прекращении боевых действий невозможны без непосредственного участия Украины.