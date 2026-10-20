Зеленський і Рубіо обговорили перехоплення балістики, Starlink та завершення війни

Президент України Володимир Зеленський. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з державним секретарем США Марко Рубіо, під час якої обговорив три ключові питання безпеки та оборони України. Йшлося про постачання перехоплювачів балістичних ракет, своєчасне попередження про російські удари та ситуацію навколо системи супутникового зв'язку Starlink, а також подальші переговори для завершення війни.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на заяву Володимира Зеленського.

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