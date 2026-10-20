Зеленский и Рубио обсудили перехват баллистических ракет, Starlink и завершение войны

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с государственным секретарем США Марко Рубио, в ходе которой обсудил три ключевых вопроса безопасности и обороны Украины. Речь шла о поставках средств перехвата баллистических ракет, своевременном предупреждении о российских ударах и ситуации вокруг системы спутниковой связи Starlink, а также о дальнейших переговорах по прекращению войны.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на заявление Владимира Зеленского.

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