Зеленський про проблеми з роботою Starlink на фронті: деталі

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Президент України Володимир Зеленський повідомив про ураження 28 підстанцій та інших важливих об’єктів енергетичної інфраструктури внаслідок чергової хвилі російських атак. Наразі в регіонах тривають відновлювальні роботи, а уряд готує енергетичну інфраструктуру до опалювального сезону.

Про це глава держави повідомив у соціальних мережах, передає Новини.LIVE.

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