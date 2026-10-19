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Головна Новини дня Зеленський заявив про проблеми з роботою Starlink на фронті

Зеленський заявив про проблеми з роботою Starlink на фронті

Ua ru
19 жовтня 2026 16:08
Зеленський про проблеми з роботою Starlink на фронті: деталі
Термінова новина

Президент України Володимир Зеленський повідомив про ураження 28 підстанцій та інших важливих об’єктів енергетичної інфраструктури внаслідок чергової хвилі російських атак. Наразі в регіонах тривають відновлювальні роботи, а уряд готує енергетичну інфраструктуру до опалювального сезону.

Про це глава держави повідомив у соціальних мережах, передає Новини.LIVE.

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Автор:
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