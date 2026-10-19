Міністр фінансів США Скотт Бессент. Фото: Reuters

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Вашингтон не підтримує Росію у війні проти України, однак не зміг прямо відповісти, чи вважає американська адміністрація Київ своїм союзником. При цьому посадовець розкритикував главу держави Володимира Зеленського за заяви про обмеження роботи супутникового зв'язку Starlink та обміну розвідувальними даними.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на інтерв'ю Бессента телеканалу NBC News.

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Скотт Бессент під час інтерв'ю на NBC News. Фото: кадр з відео

США не назвали Україну своїм союзником

Бессент відкинув твердження про союзницькі відносини Вашингтона та Москви. Це він зробив у відповідь на заяву Зеленського про те, що Україна не зможе перемогти, якщо Сполучені Штати стануть на бік Росії.

За словами Бессента, США продовжують передавати Україні розвідувальну інформацію та дозволяють європейським країнам НАТО закуповувати американське озброєння для української армії.

Однак на пряме запитання, чи вважає Вашингтон Україну союзником, Бессент не відповів.

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Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

"Ми надаємо Україні підтримку в трьох різних формах, тож саме так і діють щодо союзника. Ми не на боці Росії", — заявив міністр.

Після повторного запитання про союзництво з Україною він відповів, що не є державним секретарем або президентом США, щоб визначати державну політику.

Бессент розкритикував Зеленського через заяви про допомогу

Окремо міністр прокоментував питання постачання систем протиповітряної оборони Patriot. Він висловив невдоволення тим, що європейські союзники, на його думку, недостатньо активно передають Україні наявні комплекси.

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

"Коли президент Зеленський попросив ракети Patriot — у європейських членів НАТО їх достатньо, тоді чому вони не поспішають їх надавати? Де німецькі Patriot для України?" — запитав Бессент.

Також посадовець заперечив твердження про те, що адміністрація Трампа могла наказати обмежити роботу супутникової мережі Starlink, яку використовують українські військові.

За словами Бессента, Трамп і державний секретар Марко Рубіо категорично заперечили причетність американської адміністрації до таких рішень. При цьому на запитання, чому допомога не працювала, міністр визнав, що не знає причин можливих перебоїв у роботі Starlink та припинення обміну розвідувальними даними.

Бессент закликав Зеленського бути обережнішим із публічними звинуваченнями на адресу Вашингтона.

Стосовно перспектив завершення війни Бессент наголосив, що Трамп прагне досягти переговорного врегулювання. На його думку, саме дипломатичні домовленості мають стати шляхом до припинення бойових дій.

"Президент Зеленський сьогодні вранці запропонував хибну альтернативу, що Україна має перемогти. Війна має завершитися, і це станеться внаслідок певного переговорного врегулювання. Президент Трамп працює над цим щодня", — сказав Бессент.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Зеленський заявив про тиск США, який, на його думку, підштовхує Україну до капітуляції перед Росією. Серед таких кроків президент назвав уповільнення Starlink і затримки з ракетами-перехоплювачами Patriot. Зеленський також зазначив, що за Дональда Трампа Україна отримує лише 12 ракет Patriot на місяць — учетверо менше, ніж за Джо Байдена.

Також Новини.LIVE писав, що Зеленський провів розмову з представниками Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Сторони обговорили результати переговорів української та американської команд у Флориді, російські обстріли та потреби України у посиленні ППО. Президент заявив, що Київ готує наступні дипломатичні кроки та готовий продовжувати роботу зі США.