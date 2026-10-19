Министр финансов США Скотт Бессент. Фото: Reuters

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон не поддерживает Россию в войне против Украины, однако не смог прямо ответить, считает ли американская администрация Киев своим союзником. При этом чиновник раскритиковал главу государства Владимира Зеленского за заявления об ограничении работы спутниковой связи Starlink и обмена разведывательными данными.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на интервью Бессента телеканалу NBC News.

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Скотт Бессент во время интервью на NBC News. Фото: кадр из видео

США не назвали Украину своим союзником

Бессент отверг утверждения о союзнических отношениях Вашингтона и Москвы. Это он сделал в ответ на заявление Зеленского о том, что Украина не сможет победить, если Соединенные Штаты встанут на сторону России.

По словам Бессента, США продолжают передавать Украине разведывательную информацию и позволяют европейским странам НАТО закупать американское вооружение для украинской армии.

Однако на прямой вопрос, считает ли Вашингтон Украину союзником, Бессент не ответил.

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Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

"Мы оказываем Украине поддержку в трех разных формах, так что именно так и поступают по отношению к союзнику. Мы не на стороне России", — заявил министр.

После повторного вопроса о союзничестве с Украиной он ответил, что не является государственным секретарем или президентом США, чтобы определять государственную политику.

Бессент раскритиковал Зеленского из-за заявлений о помощи

Отдельно министр прокомментировал вопрос поставок систем противовоздушной обороны Patriot. Он выразил недовольство тем, что европейские союзники, по его мнению, недостаточно активно передают Украине имеющиеся комплексы.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

"Когда президент Зеленский попросил ракеты Patriot — у европейских членов НАТО их достаточно, тогда почему они не спешат их предоставлять? Где немецкие Patriot для Украины?" — спросил Бессент.

Также чиновник опроверг утверждения о том, что администрация Трампа могла приказать ограничить работу спутниковой сети Starlink, которую используют украинские военные.

По словам Бессента, Трамп и государственный секретарь Марко Рубио категорически отвергли причастность американской администрации к таким решениям. При этом на вопрос, почему помощь не работала, министр признал, что не знает причин возможных перебоев в работе Starlink и прекращения обмена разведывательными данными.

Бессент призвал Зеленского быть осторожнее с публичными обвинениями в адрес Вашингтона.

Относительно перспектив завершения войны Бессент подчеркнул, что Трамп стремится достичь урегулирования путем переговоров. По его мнению, именно дипломатические договоренности должны стать путем к прекращению боевых действий.

"Президент Зеленский сегодня утром предложил ложную альтернативу, что Украина должна победить. Война должна завершиться, и это произойдет в результате определенного урегулирования путем переговоров. Президент Трамп работает над этим каждый день", — сказал Бессент.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Зеленский заявил о давлении США, которое, по его мнению, подталкивает Украину к капитуляции перед Россией. Среди таких шагов президент назвал замедление Starlink и задержки с ракетами-перехватчиками Patriot. Зеленский также отметил, что при Дональде Трампе Украина получает всего 12 ракет Patriot в месяц — в четыре раза меньше, чем при Джо Байдене.

Также Новини.LIVE писал, что Зеленский провел разговор с представителями Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Стороны обсудили результаты переговоров украинской и американской команд во Флориде, российские обстрелы и потребности Украины в усилении ПВО. Президент заявил, что Киев готовит следующие дипломатические шаги и готов продолжать работу с США.