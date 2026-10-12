Бессент резко высказался по поводу критики дизельного соглашения США

Министр финансов США Скотт Бессент. Фото: Reuters

Министр финансов США Скотт Бессент ответил на критику со стороны европейских стран в связи с закупками российского дизельного топлива Соединёнными Штатами. Он заявил, что европейцы сами продолжают покупать российские энергоресурсы. Бессент назвал лицемерными упреки в отношении стремления США снизить цены на дизельное топливо.

Об этом он заявил в эфире Fox News, сообщает Новини.LIVE.

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Бессент отреагировал на критику Европы в связи с закупкой дизельного топлива у РФ

Министр финансов США Скотт Бессент утверждает, что с начала полномасштабной войны европейские страны предоставили России больше средств, чем Украине. По его мнению, это связано с тем, что европейцы не смогли отказаться от российских энергоресурсов. Он также раскритиковал энергетическую политику европейских стран и заявил, что они продолжают финансировать российского диктатора Путина.

Комментируя упреки в адрес США о стремлении "взять передышку" в вопросе цен на дизельное топливо, Бессент назвал такую критику лицемерной.

"У них была провальная энергетическая политика, и они продолжают финансировать Владимира Путина. Поэтому, когда они говорят, что мы не можем позволить себе передышку в ценах на дизельное топливо, — это полное лицемерие", — заявил Бессент.

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Министр финансов США также подчеркнул, что Дональд Трамп пришел к власти с мандатом действовать в интересах американцев. Бессент пояснил, что снижение цен на дизельное топливо соответствует этой цели, а после этого президент США должен вернуться к вопросу об Иране.

"Нельзя говорить, что наши действия неправильны. Послушайте, президент Трамп пришёл к власти с мандатом работать на благо американского народа. И это пойдёт на пользу американскому народу. Знаете, снизить цены на дизельное топливо и вернуться к вопросу об Иране", — добавил глава Минфина США.

Что предшествовало

Новини.LIVE писали, что 9 октября 2026 года лидер США Дональд Трамп заявил о договоренности с Путиным об экспорте российского дизельного топлива на мировой рынок. По его словам, поставки должны начаться с более чем 300 тысяч тонн, а впоследствии их планируют увеличить до нескольких миллионов тонн. Минфин США объявил о временном ослаблении санкционных ограничений, которое позволит экспортировать российский дизель до 7 апреля 2027 года.

Новини.LIVE сообщали, что американские законодатели от Демократической и Республиканской партий раскритиковали решение Дональда Трампа разрешить закупку российского дизельного топлива на шесть месяцев. Они предупредили, что это может увеличить доходы России для финансирования войны против Украины и противоречит цели американских санкций. Некоторые законодатели назвали соглашение с Путиным предательством Украины и призвали не ослаблять давление на Кремль.

Новини.LIVE писали, что президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал решение Дональда Трампа разрешить экспорт российского дизельного топлива, назвав его несправедливым и нечестным. По словам главы государства, США не предупреждали Украину о такой договоренности с Россией, а сам шаг напоминает подарок Путину.