Бессент різко висловився про критику дизельної угоди США

Міністр фінансів США Скотт Бессент. Фото: Reuters

Міністр фінансів США Скотт Бессент відповів на критику європейських країн щодо закупівель російського дизельного пального Сполученими Штатами. Він заявив, що європейці самі продовжують купувати російські енергоресурси. Бессент назвав лицемірними закиди щодо прагнення США знизити ціни на дизель.

Про це він заявив в ефірі Fox News, інформує Новини.LIVE.

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Бессент відреагував на критику Європи щодо закупівлі дизеля у РФ

Міністр фінансів США Скотт Бессент стверджує, що від початку повномасштабної війни європейські країни надали Росії більше коштів, ніж Україні. На його думку, це пов’язано з тим, що європейці не змогли відмовитися від російських енергоресурсів. Він також розкритикував енергетичну політику європейських країн і заявив, що вони продовжують фінансувати російського диктатора Путіна.

Коментуючи закиди щодо прагнення США "отримати перепочинок" у питанні цін на дизельне пальне, Бессент назвав таку критику лицемірною.

"У них була провальна енергетична політика, і вони продовжують фінансувати Володимира Путіна. Тому, коли вони кажуть, що ми не можемо мати перепочинок у цінах на дизель, — це суцільне лицемірство", — заявив Бессент.

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Як Бессент пояснив позицію Трампа

Міністр фінансів США також наголосив, що Дональд Трамп прийшов до влади з мандатом діяти в інтересах американців. Бессент пояснив, що зниження цін на дизельне пальне відповідає цій меті, а після цього президент США має повернутися до питання Ірану.

"Не можна говорити, що наші дії неправильні. Послухайте, президент Трамп прийшов до влади з мандатом працювати на благо американського народу. І це піде на користь американському народу. Знаєте, знизити ціни на дизельне пальне і повернутися до питання Ірану", — додав глава Мінфіну США.

Що передувало

Новини.LIVE повідомляли, що 9 жовтня 2026 року лідер США Дональд Трамп заявив про домовленість із Путіним щодо експорту російського дизельного пального на світовий ринок. За його словами, постачання мають розпочатися з понад 300 тисяч тонн, а згодом їх планують збільшити до кількох мільйонів тонн. Мінфін США оголосив про тимчасове послаблення санкційних обмежень, яке дозволятиме експорт російського дизеля до 7 квітня 2027 року.

Новини.LIVE інформували, що американські законодавці від Демократичної та Республіканської партій розкритикували рішення Дональда Трампа дозволити закупівлю російського дизельного пального на шість місяців. Вони попередили, що це може збільшити доходи Росії для фінансування війни проти України та суперечить меті американських санкцій. Деякі законодавці назвали угоду з Путіним зрадою України й закликали не послаблювати тиск на Кремль.

Новини.LIVE писали, що Президент України Володимир Зеленський розкритикував рішення Дональда Трампа дозволити експорт російського дизельного пального, назвавши його несправедливим і нечесним. За словами глави держави, США не попереджали Україну про таку домовленість із Росією, а сам крок нагадує подарунок Путіну.