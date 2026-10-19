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Главная Новости дня Зеленский заявил о проблемах с работой Starlink на фронте

Зеленский заявил о проблемах с работой Starlink на фронте

Ua ru
19 октября 2026 16:08
Зеленский о проблемах с работой Starlink на фронте: подробности
Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о повреждении 28 подстанций и других важных объектов энергетической инфраструктуры в результате очередной волны российских атак. В настоящее время в регионах продолжаются восстановительные работы, а правительство готовит энергетическую инфраструктуру к отопительному сезону.

Об этом глава государства сообщил в социальных сетях, передает Новини.LIVE.

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Автор:
Штин Ульяна

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