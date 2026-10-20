Фото: Kenny Holston/Pool via REUTERS

Знищення інфраструктури з виробництва дизельного пального на території Росії має прямі негативні наслідки для громадян Сполучених Штатів. Саме таку заяву зробив віцепрезидент США Джей Ді Венс, вимагаючи від Києва зупинити кампанію атак на російські енергетичні потужності. Американський політик пояснив, що регулярні удари по російських підприємствах провокують стрибок цін на енергоносії, за які згодом змушені переплачувати звичайні американські споживачі.

Про це Джей Ді Венс заявив під час розмови в ефірі 2WAY TONIGHT, цитує Новини.LIVE.

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Джей Ді Венс заявив про розбіжності в інтересах та перспективи для України в НАТО

Окремо представник американської влади прокоментував дипломатичний формат відносин між Вашингтоном та Києвом. Відповідаючи на запитання журналіста щодо різниці між менш близьким статусом "країни-партнера" та повноцінної "країни-союзника", Венс підкреслив відсутність формального союзу між двома державами.

"Вони, безумовно, є партнером у певному сенсі, але я думаю, що ми час від часу маємо певні розбіжності в інтересах.Та, на мою думку, вони повинні припинити удари по російській енергетиці", — наголосив віцепрезидент.

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З огляду на такий рівень зв'язків посадовець виступив категорично проти євроатлантичної інтеграції Києва. Він заявив, що не бачить українську державу у складі Північноатлантичного альянсу.

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"Наскільки я знаю, у нас немає офіційної союзницької угоди з Україною. Україна не входить до НАТО. Я не думаю, що вона повинна вступати до НАТО", — поділився думками політик.

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Водночас він додав: "Я вважаю, що це країна, дуже гідна захоплення, прекрасна країна з безліччю чудових людей. Ми співпрацюватимемо з деяких питань, але в деяких питаннях наші позиції будуть розходитись".

Новини.LIVE інформувало, що дипломатичні стосунки між США та Україною помітно погіршилися. Володимир Зеленський прямо звинуватив Дональда Трампа у спробах примусити Україну до капітуляції, наголосивши, що глава Білого дому насправді не здатен змусити Кремль зупинити агресію.

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Президент України підкреслив, що без американської допомоги вести війну буде надзвичайно важко, проте повідомив про триденну паузу в передачі важливих розвідданих США щодо запусків російських балістичних ракет.

З американського боку ці звинувачення категорично відкидають. Держсекретар Марко Рубіо запевнив, що жодної зупинки в обміні розвідданими не було, і закликав сторони зосередитися на пошуку миру, додавши, що Трампу неприємно бачити руйнування в Києві. Міністр фінансів Скотт Бессент так само заперечив будь-яке втручання Вашингтона в роботу супутникової мережі Starlink. Він назвав заяви українського керівництва безвідповідальними, але й відмовився чітко підтвердити, чи вважає Білий дім Київ своїм союзником.

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Сам Трамп паралельно виступив із критикою Зеленського, заявивши про нібито "нормальне ставлення" з боку Москви до України та небажання зривати прямий контакт із Путіним. На тлі цих публічних суперечок представники Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер уже цього тижня можуть прибути до Норвегії для переговорів щодо війни.