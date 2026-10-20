Фото: Кенни Холстон/Pool via REUTERS

Уничтожение инфраструктуры по производству дизельного топлива на территории России имеет прямые негативные последствия для граждан Соединенных Штатов. Именно такое заявление сделал вице-президент США Джей Ди Венс, потребовав от Киева прекратить кампанию атак на российские энергетические объекты. Американский политик пояснил, что регулярные удары по российским предприятиям провоцируют скачок цен на энергоносители, за которые впоследствии вынуждены переплачивать обычные американские потребители.

Об этом Джей Ди Венс заявил во время беседы в эфире 2WAY TONIGHT, цитирует Новини.LIVE.

Реклама

Джей Ди Венс заявил о расхождениях в интересах и перспективах Украины в НАТО

Отдельно представитель американских властей прокомментировал дипломатический формат отношений между Вашингтоном и Киевом. Отвечая на вопрос журналиста о разнице между менее близким статусом «страны-партнера» и полноценной «страны-союзника», Венс подчеркнул отсутствие формального союза между двумя государствами.

"Они, безусловно, являются партнером в определенном смысле, но я думаю, что у нас время от времени возникают определенные расхождения в интересах. И, на мой взгляд, они должны прекратить удары по российской энергетике", — подчеркнул вице-президент.

Учитывая такой уровень связей, чиновник выступил категорически против евроатлантической интеграции Киева. Он заявил, что не видит украинское государство в составе Североатлантического альянса.

Читайте также:

"Насколько я знаю, у нас нет официального союзнического соглашения с Украиной. Украина не входит в НАТО. Я не думаю, что она должна вступать в НАТО", — поделился своими мыслями политик.

В то же время он добавил: "Я считаю, что это страна, достойная восхищения, прекрасная страна с множеством замечательных людей. Мы будем сотрудничать по некоторым вопросам, но в некоторых вопросах наши позиции будут расходиться".

Новини.LIVE сообщали, что дипломатические отношения между США и Украиной заметно ухудшились. Владимир Зеленский прямо обвинил Дональда Трампа в попытках заставить Украину капитулировать, подчеркнув, что глава Белого дома на самом деле не способен заставить Кремль прекратить агрессию.

Президент Украины подчеркнул, что без американской помощи вести войну будет чрезвычайно трудно, однако сообщил о трехдневной паузе в передаче важных разведданных США о запусках российских баллистических ракет.

С американской стороны эти обвинения категорически отвергают. Госсекретарь Марко Рубио заверил, что никакой остановки в обмене разведданными не было, и призвал стороны сосредоточиться на поиске мира, добавив, что Трампу неприятно видеть разрушения в Киеве. Министр финансов Скотт Бессент также опроверг любое вмешательство Вашингтона в работу спутниковой сети Starlink. Он назвал заявления украинского руководства безответственными, но при этом отказался четко подтвердить, считает ли Белый дом Киев своим союзником.

Сам Трамп параллельно выступил с критикой Зеленского, заявив о якобы «нормальном отношении» со стороны Москвы к Украине и нежелании срывать прямой контакт с Путиным. На фоне этих публичных споров представители Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер уже на этой неделе могут прибыть в Норвегию для переговоров по поводу войны.