Держсекретар США Марко Рубіо. Фото: REUTERS/Kylie Cooper/Pool

Держсекретар США Марко Рубіо різко відкинув заяви про призупинення обміну розвідувальною інформацією з Києвом, про яке раніше повідомив Володимир Зеленський. Американський урядовець запевнив, що жодної паузи у співпраці не виникало, та закликав сторони сфокусуватися на припиненні бойових дій.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на виступ політика.

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Рубіо спростував заяву про зрив передачі розвідданих зі США до України

Вашингтон не зупиняв передачу розвідувальних відомостей українській стороні на початку тижня. Очільник Державного департаменту США Марко Рубіо прямо відкинув нещодавні твердження президента України Володимира Зеленського, які той озвучив у розмові з журналістами NBC News.

За словами українського президента, Сполучені Штати тимчасово ставили на паузу взаємодію в оборонно-інформаційній сфері, перш ніж знову її відновити. Реагуючи на запитання представників медіа, американський посадовець наголосив, що жодних зупинок каналів зв'язку не відбувалося, а також сказав, що не знає нічого щодо джерел таких заяв з боку Києва.

Окремо журналісти поцікавилися в держсекретаря інцидентом із роботою системи раннього попередження під час подій минулої ночі. Рубіо утримався від оцінки і коментарів, однак визнав, що кількома днями раніше дійсно фіксували технічні збої, пов'язані з програмною частиною комплексу.

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За його словами, розбором тих несправностей займалися американські військові структури на європейському континенті.

"Чи сталося це минулої ночі — я точно не знаю. Я знаю, що кілька ночей тому виникла проблема з програмним забезпеченням, пов'язана з їхньою системою раннього попередження. Я знаю, що CENTCOM — вибачте, я знаю, що UCOM брало участь у розслідуванні цієї ситуації, і це той звіт, який вони нам надали", — підкреслив Марко Рубіо.

Американський дипломат наголосив, що зараз ключова увага всіх залучених сторін має бути сконцентрована не на публічних суперечках навколо комунікації, а на реальних кроках до фіналу війни.

"Вам слід повернутися і запитати його. Ніякого призупинення не було. Сполучені Штати, але, повторюю, на чому він повинен зосередитися і на чому ми хочемо зосередитися, — це на тому, щоб покласти край цій війні. Ось на чому він (Володимир Зеленський. — Ред.) повинен зосередитися. Ось на чому ми хочемо, щоб усі зосередилися", — сказав Марко Рубіо.

Новини.LIVE інформували, що російська балістична атака по Києву у ніч проти 19 жовтня сталася без попередження про повітряну загрозу. Зокрема, журналіст Алекс Рауфоглу повідомив, що українців не попередили про запуск ракет перед ударом.

Разом з цим Володимир Зеленський відкрито звинуватив Дональда Трампа у спробах примусити Київ до капітуляції та заявив, що очільник Білого дому насправді не здатен змусити Кремль припинити війну. За словами українського президента, останні кроки Вашингтона, а саме паузи в санкціях, імпорт російського дизельного пального та проблеми зі Starlink, лише грають на руку Володимиру Путіну.

Зеленський подякував за двопартійну підтримку й наголосив, що без допомоги США воювати далі буде надзвичайно складно, а також повідомив, що Україна три дні поспіль не отримувала від американських партнерів розвідданих про запуски російської балістики.

Зі свого боку міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Сполучені Штати не підтримують Росію, проте уникнув прямої відповіді на запитання, чи вважає Білий дім Київ союзником. Очільник Мінфіну також відкинув причетність Вашингтона до обмежень у роботі супутникового зв'язку Starlink і розкритикував Зеленського за публічні звинувачення щодо перебоїв зі зв'язком та згортання розвідувальної співпраці.