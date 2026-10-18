Глава Мінфіну США Скотт Бессент. Фото: REUTERS/Vincent Alban

Очільник Мінфіну Сполучених Штатів Америки Скотт Бессент стверджує, що Вашингтон не обмежував роботу Starlink в Україні. Він розкритикував українського лідера Володимира Зеленського, який поклав відповідальність за це на американську владу.

Про це повідомляє NBC News, передає Новини.LIVE.

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Обмеження Starlink в Україні

"Президент Трамп і держсекретар Рубіо заявили, що ніхто в адміністрації Трампа цього не робив. І я вважаю, що президенту Зеленському дуже безвідповідально висувати такі звинувачення", — заявив Бессент.

Міністру задали запитання, хто міг це зробити, якщо не влада США. Він наголосив, що йому нічого не відомо, але Вашингтон чітко висловив позицію.

"Президент Зеленський має бути дуже обережним із такими заявами, які не відповідають дійсності", — каже міністр.

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Крім того, Бессент розкритикував заяву Зеленського про необхідність перемоги України у війні. Натомість міністр підкреслив, що лідер США Дональд Трамп зосереджений на припиненні бойових дій, а не на забезпеченні перемоги однієї зі сторін.

"Президент Зеленський сьогодні вранці знову представив хибне формулювання: мовляв, Україна має перемогти, війна має закінчитися. Водночас завершення війни передбачатиме певну домовленість, досягнуту шляхом переговорів. Президент Трамп працює над цим щодня. Він займається цим із самого початку свого президентства", — додав Бессент.

Як писали Новини.LIVE, державний секретар США Марко Рубіо повідомив, що Україна наразі не має доступу до військової супутникової системи зв’язку Starshield. Водночас він запевнив, що Білий дім не давав вказівок щодо запровадження таких обмежень.

А глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль закликав США скасувати обмеження швидкості та функціонування супутникового зв’язку Starlink в Україні. Він підкреслив, що Берлін оплачує значну частину обладнання.