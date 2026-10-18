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Головна Новини дня Рубіо: Україна не має доступу до Starshield, але наказ був не з Білого дому

Рубіо: Україна не має доступу до Starshield, але наказ був не з Білого дому

Ua ru
18 жовтня 2026 04:45
Рубіо заявив, що Україна не має доступу до військової мережі Starlink Reuters
Марко Рубіо. Фото: Reuters

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Україна наразі позбавлена доступу до супутникового зв’язку Starshield (військової версії Starlink). Однак він стверджує, що Білий дім не видавав подібних розпоряджень щодо обмеження.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Magno News.

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Що сказав Рубіо про доступ України до Starshield

Під час спілкування з пресою держсекретар зазначив, що Starshield має контракт із збройними силами США. При цьому ця система жодним чином не пов’язана з Україною.

"Я знаю, що Україна хоче отримати доступ до Starshield. Зараз вона не має доступу до Starshield. Україна запитувала доступ до цієї системи, щоб наносити удари вглиб території Росії. Наразі вона не має до неї доступу", — сказав Марко Рубіо.

Він також додав, що Білий дім не віддавав розпоряджень щодо обмеження доступу України до Starlink.

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Як повідомляли Новини.LIVE, президент США Дональд Трамп днями заявив, що не причетний до обмеження швидкості Starlink для українських військових. Він також висловив сумнів у тому, що доступ обмежив власник SpaceX Ілон Маск.

Також ми писали, що глава МЗС Німеччини Йоханн Вадефуль зажадав від США скасувати обмеження на швидкість і роботу Starlink в Україні. Він підкреслив, що значну частину цього обладнання фінансує Берлін.

США Білий дім Starlink війна в Україні Марко Рубіо
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард

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