Рубио: Украина лишена Starshield, но приказ был не из Белого дома
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Украина на данный момент лишена доступа к спутниковой связи Starshield (военной версии Starlink). Однако он утверждает, что Белый дом не давал подобных распоряжений об ограничении.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Magno News.
Что сказал Рубио о доступе Украины к Starshield
Во время общения с прессой госсекретарь отметил, что Starshield имеет контракт с вооруженными силами США. При этом эта система никак не связана с Украиной.
"Я знаю, что Украина хочет получить доступ к Starshield. Сейчас у неt нет доступа к Starshield. Украина запрашивала доступ к этой системе, чтобы наносить удары вглубь территории России. На данный момент у нее нет к ней доступа", — сказал Марко Рубио.
Он также добавил, что Белый дом не не отдавал распоряжений об ограничении доступа Украины к Starlink.
Как сообщали Новини.LIVE, президент США Дональд Трамп на днях заявил, что не причастен к ограничении скорости Starlink для украинских военных. Он также выразил сомнение в том, что доступ ограничил владелец SpaceX Илон Маск.
Также мы писали, что глава МИД Германии Йоханн Вадефуль потребовал от США отменить ограничения на скорость и работу Starlink в Украине. Он подчеркнул, что значительную часть этого оборудования финансирует Берлин.