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Главная Новости дня Рубио: Украина лишена Starshield, но приказ был не из Белого дома

Рубио: Украина лишена Starshield, но приказ был не из Белого дома

Ua ru
18 октября 2026 04:45
Рубио заявил, что Украина не имеет доступа к военному Starlink Reuters
Марко Рубио. Фото: Reuters

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Украина на данный момент лишена доступа к спутниковой связи Starshield (военной версии Starlink). Однако он утверждает, что Белый дом не давал подобных распоряжений об ограничении.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Magno News.

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Что сказал Рубио о доступе Украины к Starshield

Во время общения с прессой госсекретарь отметил, что Starshield имеет контракт с вооруженными силами США. При этом эта система никак не связана с Украиной.

"Я знаю, что Украина хочет получить доступ к Starshield. Сейчас у неt нет доступа к Starshield. Украина запрашивала доступ к этой системе, чтобы наносить удары вглубь территории России. На данный момент у нее нет к ней доступа", — сказал Марко Рубио.

Он также добавил, что Белый дом не не отдавал распоряжений об ограничении доступа Украины к Starlink.

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Как сообщали Новини.LIVE, президент США Дональд Трамп на днях заявил, что не причастен к ограничении скорости Starlink для украинских военных. Он также выразил сомнение в том, что доступ ограничил владелец SpaceX Илон Маск.

Также мы писали, что глава МИД Германии Йоханн Вадефуль потребовал от США отменить ограничения на скорость и работу Starlink в Украине. Он подчеркнул, что значительную часть этого оборудования финансирует Берлин.

США Белый дом Starlink война в Украине Марко Рубио
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

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