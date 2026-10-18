Марко Рубио. Фото: Reuters

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Украина на данный момент лишена доступа к спутниковой связи Starshield (военной версии Starlink). Однако он утверждает, что Белый дом не давал подобных распоряжений об ограничении.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Magno News.

Реклама

Что сказал Рубио о доступе Украины к Starshield

Во время общения с прессой госсекретарь отметил, что Starshield имеет контракт с вооруженными силами США. При этом эта система никак не связана с Украиной.

"Я знаю, что Украина хочет получить доступ к Starshield. Сейчас у неt нет доступа к Starshield. Украина запрашивала доступ к этой системе, чтобы наносить удары вглубь территории России. На данный момент у нее нет к ней доступа", — сказал Марко Рубио.

Он также добавил, что Белый дом не не отдавал распоряжений об ограничении доступа Украины к Starlink.

Читайте также:

Как сообщали Новини.LIVE, президент США Дональд Трамп на днях заявил, что не причастен к ограничении скорости Starlink для украинских военных. Он также выразил сомнение в том, что доступ ограничил владелец SpaceX Илон Маск.

Также мы писали, что глава МИД Германии Йоханн Вадефуль потребовал от США отменить ограничения на скорость и работу Starlink в Украине. Он подчеркнул, что значительную часть этого оборудования финансирует Берлин.