Глава Минфина США Скотт Бессент. Фото: REUTERS/Vincent Alban

Глава Минфина Соединенных Штатов Америки Скотт Бессент утверждает, что Вашингтон не ограничивал работу Starlink в Украине. Он раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского, который возложил ответственность за это на американские власти.

Об этом сообщает NBC News, передает Новини.LIVE.

Реклама

Ограничения Starlink в Украине

"Президент Трамп и госсекретарь Рубио заявили, что никто в администрации Трампа этого не делал. И я считаю, что президенту Зеленскому очень безответственно выдвигать такие обвинения", — заявил Бессент.

Министру задали вопрос, кто мог это сделать, если не власти США. Он подчеркнул, что ему ничего не известно, но Вашингтон четко выразил свою позицию.

"Президент Зеленский должен быть очень осторожен с такими заявлениями, которые не соответствуют действительности", — говорит министр.

Читайте также:

Кроме того, Бессент раскритиковал заявление Зеленского о необходимости победы Украины в войне. Вместо этого министр подчеркнул, что лидер США Дональд Трамп сосредоточен на прекращении боевых действий, а не на обеспечении победы одной из сторон.

"Президент Зеленский сегодня утром вновь использовал неверную формулировку: мол, Украина должна победить, война должна закончиться. В то же время завершение войны будет предполагать определенную договоренность, достигнутую путем переговоров. Президент Трамп работает над этим каждый день. Он занимается этим с самого начала своего президентства", — добавил Бессент.

Как писали Новини.LIVE, государственный секретарь США Марко Рубио сообщил, что Украина пока не имеет доступа к военной спутниковой системе связи Starshield. В то же время он заверил, что Белый дом не давал указаний о введении таких ограничений.

А глава МИД Германии Йоханн Вадефуль призвал США отменить ограничения скорости и функционирования спутниковой связи Starlink в Украине. Он подчеркнул, что Берлин оплачивает значительную часть оборудования.