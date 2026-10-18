Президент України Володимир Зеленський. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент України Володимир Зеленський заявив, що останні рішення США щодо санкцій проти Росії, угоди про дизельне пальне та обмежень Starlink стали підтримкою для російського лідера Володимира Путіна. Водночас глава держави наголосив, що Україна залишається вдячною Сполученим Штатам за двопартійну підтримку.

Про це Зеленський заявив в інтервʼю NBC, інформує Новини.LIVE.

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Що Зеленський сказав про санкції та Starlink

Президент зазначив, що останні рішення, пов’язані з Росією та супутниковим зв’язком Starlink, дають Путіну підстави відчувати перемогу.

"Це справді велика підтримка Путіна. Він відчуває перемогу завдяки санкціям. І ця угода, і Starlink. Між нами — тут треба бути дуже чесними. Ми завжди вдячні за двопартійну підтримку, але зі Starlink це не зовсім підтримка", — сказав Зеленський.

Що відомо про обмеження Starlink і Starshield

Зеленський також заявив, що уряд США дав сигнал обмежити роботу Starlink і Starshield, після чого компанія SpaceX технічно виконала це рішення.

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"Уряд США дав сигнал обмежити Starlink і Starshield, а SpaceX технічно це виконала", — зазначив президент.

За словами Зеленського, він не знає, хто саме в американській адміністрації ухвалив таке рішення. Водночас роботу Starlink досі не відновили повністю.

Як повідомляли Новини.LIVE, 18 жовтня Володимир Зеленський заявив, що США відновили передавання розвідувальних даних для України. Це стосується обміну розвідінформацією між Києвом і Вашингтоном.

Раніше Новини.LIVE писали, що 17 жовтня Зеленський попередив про продовження послаблення санкцій проти Росії. Президент висловився щодо рішень, які стосуються санкційного тиску на РФ.