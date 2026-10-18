Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что последние решения США о санкциях против России, соглашении о дизельном топливе и ограничениях в отношении Starlink стали поддержкой для российского лидера Владимира Путина. В то же время глава государства подчеркнул, что Украина по-прежнему благодарна Соединенным Штатам за двухпартийную поддержку.

Об этом Зеленский заявил в интервью NBC, сообщает Новини.LIVE.

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Что Зеленский сказал о санкциях и Starlink

Президент отметил, что последние решения, связанные с Россией и спутниковой связью Starlink, дают Путину повод чувствовать себя победителем.

"Это действительно большая поддержка Путина. Он чувствует победу благодаря санкциям. И это соглашение, и Starlink. Между нами — здесь нужно быть очень честными. Мы всегда благодарны за двухпартийную поддержку, но со Starlink это не совсем поддержка", — сказал Зеленский.

Что известно об ограничениях Starlink и Starshield

Зеленский также заявил, что правительство США дало сигнал ограничить работу Starlink и Starshield, после чего компания SpaceX технически выполнила это решение.

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"Правительство США дало сигнал ограничить работу Starlink и Starshield, а SpaceX технически это выполнила", — отметил президент.

По словам Зеленского, он не знает, кто именно в американской администрации принял такое решение. В то же время работа Starlink до сих пор не возобновлена полностью.

Как сообщали Новини.LIVE, 18 октября Владимир Зеленский заявил, что США возобновили передачу разведывательных данных для Украины. Речь идет об обмене разведывательной информацией между Киевом и Вашингтоном.

Ранее Новини.LIVE писали, что 17 октября Зеленский предупредил о продолжении ослабления санкций против России. Президент высказался по поводу решений, касающихся санкционного давления на РФ.