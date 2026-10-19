Госсекретарь США Марко Рубио. Фото: REUTERS/Kylie Cooper/Pool

Госсекретарь США Марко Рубио резко отверг заявления о приостановке обмена разведывательной информацией с Киевом, о чем ранее сообщил Владимир Зеленский. Американский чиновник заверил, что никакой паузы в сотрудничестве не было, и призвал стороны сосредоточиться на прекращении боевых действий.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на выступление политика.

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Рубио опроверг заявление о срыве передачи разведданных из США в Украину

Вашингтон не приостанавливал передачу разведывательных сведений украинской стороне в начале недели. Глава Государственного департамента США Марко Рубио прямо отверг недавние утверждения президента Украины Владимира Зеленского, которые тот озвучил в беседе с журналистами NBC News.

По словам украинского президента, Соединенные Штаты временно приостановили взаимодействие в оборонно-информационной сфере, прежде чем вновь его возобновить. Отвечая на вопросы представителей СМИ, американский чиновник подчеркнул, что никаких перебоев в каналах связи не было, а также сказал, что ничего не знает об источниках таких заявлений со стороны Киева.

Отдельно журналисты поинтересовались у госсекретаря инцидентом с работой системы раннего предупреждения во время событий прошлой ночью. Рубио воздержался от оценок и комментариев, однако признал, что несколькими днями ранее действительно фиксировались технические сбои, связанные с программной частью комплекса.

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По его словам, расследованием этих неисправностей занимались американские военные структуры на европейском континенте.

"Произошло ли это прошлой ночью — я точно не знаю. Я знаю, что несколько ночей назад возникла проблема с программным обеспечением, связанная с их системой раннего предупреждения. Я знаю, что CENTCOM — извините, я знаю, что UCOM участвовало в расследовании этой ситуации, и это тот отчет, который они нам предоставили", — подчеркнул Марко Рубио.

Американский дипломат подчеркнул, что сейчас основное внимание всех вовлеченных сторон должно быть сосредоточено не на публичных спорах вокруг коммуникации, а на реальных шагах к завершению войны.

"Вам следует вернуться и спросить его. Никакой приостановки не было. Соединённые Штаты, но, повторяю, на чём он должен сосредоточиться и на чём мы хотим сосредоточиться, — это на том, чтобы положить конец этой войне. Вот на чем он (Владимир Зеленский. — Ред.) должен сосредоточиться. Вот на чем мы хотим, чтобы все сосредоточились", — сказал Марко Рубио.

Новини.LIVE сообщали, что российская баллистическая атака по Киеву в ночь на 19 октября произошла без предупреждения об воздушной угрозе. В частности, журналист Алекс Рауфоглу сообщил, что украинцев не предупредили о запуске ракет перед ударом.

Вместе с тем Владимир Зеленский открыто обвинил Дональда Трампа в попытках заставить Киев капитулировать и заявил, что глава Белого дома на самом деле не способен заставить Кремль прекратить войну. По словам украинского президента, последние шаги Вашингтона, а именно паузы в санкциях, импорт российского дизельного топлива и проблемы со Starlink, лишь играют на руку Владимиру Путину.

Зеленский поблагодарил за двухпартийную поддержку и подчеркнул, что без помощи США продолжать войну будет чрезвычайно сложно, а также сообщил, что Украина три дня подряд не получала от американских партнеров разведданных о запусках российской баллистики.

Со своей стороны министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Соединенные Штаты не поддерживают Россию, однако уклонился от прямого ответа на вопрос, считает ли Белый дом Киев союзником. Глава Минфина также отверг причастность Вашингтона к ограничениям в работе спутниковой связи Starlink и раскритиковал Зеленского за публичные обвинения в перебоях со связью и сворачивании разведывательного сотрудничества.