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Головна Новини дня Рубіо: Трампу неприємно бачити удари по житлових будинках Києва

Рубіо: Трампу неприємно бачити удари по житлових будинках Києва

Ua ru
19 жовтня 2026 12:59
Рубіо: Трампу неприємно бачити удари балістикою по Києву Reuters
Державний секретар США Марко Рубіо. Фото: Reuters

Президенту США Дональду Трампу неприємно бачити наслідки російських ракетних ударів по Києву. Про це заявив державний секретар Марко Рубіо, коментуючи пошук шляхів вирішення війни. Його заява пролунала на тлі повідомлень про відсутність завчасних попереджень України з боку США щодо загрози ракетних ударів.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Марко Рубіо.

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Рубіо про реакцію Трампа на влучання балістичних ракет у Києві

Державний секретар США Марко Рубіо прокоментував ставлення американського президента до влучань російських балістичних ракет у житлові будинки в Києві. За його словами, Дональду Трампу неприємно бачити загибель мирних жителів унаслідок таких ударів.

Заява Рубіо пролунала на тлі того, що Сполучені Штати не завжди завчасно сповіщають Україну про загрози ракетних ударів.

Чому США не попередили Україну про балістику на Київ

У ніч проти 19 жовтня Україна не отримала завчасного попередження про російські балістичні ракети, які летіли на Київ, через програмну проблему. Про це сказав Марко Рубіо.

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Українські ЗМІ повідомляли, що минулої ночі США також не передали Україні розвідувальну інформацію про запуски російських балістичних ракет по Києву.

Коментуючи ситуацію, Рубіо зазначив, що не знає, що саме сталося тієї ночі. Водночас він підтвердив, що за кілька ночей до цього виникла програмна проблема, пов'язана із системою раннього попередження України, яку зараз вивчає Європейське командування Збройних сил США (EUCOM).

"Я не знаю, що сталося минулої ночі. Кілька ночей тому виникла програмна проблема, пов'язана із системою раннього попередження України. Європейське командування ЗС США (EUCOM) вивчає це питання. Я не можу коментувати те, що сталося минулої ночі", — пояснив Рубіо.

Новини.LIVE інформували, що речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, чому Україна не отримала завчасного попередження від США про балістичну атаку на Київ увечері 18 жовтня. За його словами, українські військові самостійно виявили ракети за допомогою радіолокаційних засобів, а причини відсутності попередження наразі з’ясовують українські та американські фахівці. Під час наступної атаки близько 03:00 19 жовтня інформація від партнерів надійшла, однак часу на реагування було мало, тому в деяких районах столиці сирени могли пролунати вже після вибухів.

Новини.LIVE писали, що 18 жовтня 2026 року Президент України Володимир Зеленський повідомив, що США відновили обмін розвідувальними даними з Україною після тимчасової перерви. Водночас він не уточнив, коли саме поновили передачу інформації та які дані знову стали доступними. Також Зеленський допустив нову зустріч із представниками команди президента США Дональда Трампа наступного тижня для обговорення завершення війни Росії проти України.

США розвідка Дональд Трамп обстріли війна в Україні Росія Марко Рубіо
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна

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