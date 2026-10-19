Государственный секретарь США Марко Рубио. Фото: Reuters

Президенту США Дональду Трампу неприятно видеть последствия российских ракетных ударов по Киеву. Об этом заявил государственный секретарь Марко Рубио, комментируя поиск путей урегулирования войны. Его заявление прозвучало на фоне сообщений об отсутствии заблаговременных предупреждений Украины со стороны США об угрозе ракетных ударов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Марко Рубио.

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Рубио о реакции Трампа на попадания баллистических ракет в Киеве

Государственный секретарь США Марко Рубио прокомментировал отношение американского президента к попаданиям российских баллистических ракет в жилые дома в Киеве. По его словам, Дональду Трампу неприятно видеть гибель мирных жителей в результате таких ударов.

Заявление Рубио прозвучало на фоне того, что Соединенные Штаты не всегда заблаговременно предупреждают Украину об угрозе ракетных ударов.

Почему США не предупредили Украину о ракетном ударе по Киеву

В ночь на 19 октября Украина не получила заблаговременного предупреждения о российских баллистических ракетах, летевших на Киев, из-за программной проблемы. Об этом заявил Марко Рубио.

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Украинские СМИ сообщали, что прошлой ночью США также не передали Украине разведывательную информацию о запусках российских баллистических ракет по Киеву.

Комментируя ситуацию, Рубио отметил, что не знает, что именно произошло той ночью. В то же время он подтвердил, что за несколько ночей до этого возникла программная проблема, связанная с системой раннего предупреждения Украины, которую сейчас изучает Европейское командование Вооруженных сил США (EUCOM).

"Я не знаю, что произошло прошлой ночью. Несколько ночей назад возникла программная проблема, связанная с системой раннего предупреждения Украины. Европейское командование ВС США (EUCOM) изучает этот вопрос. Я не могу комментировать то, что произошло прошлой ночью", — пояснил Рубио.

Новини.LIVE сообщали, что пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, почему Украина не получила заблаговременного предупреждения от США о баллистической атаке на Киев вечером 18 октября. По его словам, украинские военные самостоятельно обнаружили ракеты с помощью радиолокационных средств, а причины отсутствия предупреждения в настоящее время выясняют украинские и американские специалисты. Во время следующей атаки около 03:00 19 октября информация от партнеров поступила, однако времени на реагирование было мало, поэтому в некоторых районах столицы сирены могли зазвучать уже после взрывов.

Новини.LIVE сообщали, что 18 октября 2026 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США возобновили обмен разведывательными данными с Украиной после временного перерыва. В то же время он не уточнил, когда именно возобновилась передача информации и какие данные вновь стали доступны. Также Зеленский допустил возможность новой встречи с представителями команды президента США Дональда Трампа на следующей неделе для обсуждения вопроса о завершении войны России против Украины.