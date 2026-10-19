Госсекретарь США Марко Рубио. Фото: Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио объяснил, почему президент Дональд Трамп решил временно отложить введение новых санкций против России. По его словам, США хотят дать время переговорам между Украиной и Россией и оценить, могут ли они привести к положительному результату.

Об этом Рубио заявил в эфире Magno News во время беседы с журналистами, передает Новини.LIVE.

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Что Рубио сказал о переговорах по Украине

Марко Рубио отметил, что Дональд Трамп хочет оценить перспективы дипломатического урегулирования войны и возможность достижения положительных результатов в диалоге между сторонами.

"Он хочет понять, есть ли вероятность того, что переговоры, которые сейчас ведутся с участием Украины и России, приведут к чему-то позитивному и помогут избежать еще одного катастрофического года войны и конфликта", — отметил Рубио.

Как Трамп объясняет решение в отношении России

Президент США Дональд Трамп также заявлял, что не хочет своими решениями оттолкнуть Россию от переговорного стола. В то же время президент Украины Владимир Зеленский критиковал ослабление санкционного давления, подчеркивая, что такой шаг может укрепить позиции Москвы в войне.

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Что известно о приостановке санкций против России

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке применения части санкций и тарифов, предусмотренных так называемым законом Грема. Документ касается ограничений в отношении России, а также тарифных мер в отношении государств, закупающих российские энергоносители.

Также Новини.LIVE писали о том, что государственный секретарь США Марко Рубио уже объяснил это тем, что Вашингтону необходимо проанализировать возможное влияние ограничений на американскую и мировую экономику, в частности с учетом ситуации на энергетических рынках.