Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Рубио: Трамп хочет оценить перспективы мира в Украине

Рубио: Трамп хочет оценить перспективы мира в Украине

Ua ru
19 октября 2026 09:06
Рубио объяснил, почему Трамп приостановил санкции на 60 дней Reuters
Госсекретарь США Марко Рубио. Фото: Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио объяснил, почему президент Дональд Трамп решил временно отложить введение новых санкций против России. По его словам, США хотят дать время переговорам между Украиной и Россией и оценить, могут ли они привести к положительному результату.

Об этом Рубио заявил в эфире Magno News во время беседы с журналистами, передает Новини.LIVE.

Реклама

Что Рубио сказал о переговорах по Украине

Марко Рубио отметил, что Дональд Трамп хочет оценить перспективы дипломатического урегулирования войны и возможность достижения положительных результатов в диалоге между сторонами.

"Он хочет понять, есть ли вероятность того, что переговоры, которые сейчас ведутся с участием Украины и России, приведут к чему-то позитивному и помогут избежать еще одного катастрофического года войны и конфликта", — отметил Рубио.

Как Трамп объясняет решение в отношении России

Президент США Дональд Трамп также заявлял, что не хочет своими решениями оттолкнуть Россию от переговорного стола. В то же время президент Украины Владимир Зеленский критиковал ослабление санкционного давления, подчеркивая, что такой шаг может укрепить позиции Москвы в войне.

Читайте также:

Что известно о приостановке санкций против России

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке применения части санкций и тарифов, предусмотренных так называемым законом Грема. Документ касается ограничений в отношении России, а также тарифных мер в отношении государств, закупающих российские энергоносители.

Также Новини.LIVE писали о том, что государственный секретарь США Марко Рубио уже объяснил это тем, что Вашингтону необходимо проанализировать возможное влияние ограничений на американскую и мировую экономику, в частности с учетом ситуации на энергетических рынках.

Дональд Трамп Украина война в Украине мирный план Марко Рубио
Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации