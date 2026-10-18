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Главная Новости дня Рубио: Трампу требуется 60 дней для оценки последствий санкций против РФ

Рубио: Трампу требуется 60 дней для оценки последствий санкций против РФ

Ua ru
18 октября 2026 12:26
Рубио объяснил, почему Трампу требуется 60 дней для оценки санкций против РФ NYT
Госсекретарь США Марко Рубио. Фото: NYT

Госсекретарь США Марко Рубио объяснил, почему администрация Дональда Трампа хочет выделить 60 дней на оценку последствий санкций против России и других государств. По его словам, Вашингтон должен проанализировать возможное влияние ограничений на американскую и мировую экономику, в частности с учетом ситуации на энергетических рынках.

Об этом политик сообщил в ходе общения с журналистами, передает Новини.LIVE.

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Госсекретарь назвал факторы, влияющие на мировые энергетические рынки

Рубио отметил, что предлагаемые ограничения касаются не только России, но и других стран, в том числе Индии. Возможность временно не применять санкции предусмотрена для того, чтобы администрация могла оценить их потенциальные последствия и определить оптимальное сочетание мер с учетом глобальной ситуации.

Среди факторов, влияющих на поставки энергоносителей и цены, госсекретарь назвал войну с Ираном, ситуацию в Ормузском проливе, атаки хуситов и удары по энергетической инфраструктуре во время российской войны против Украины.

Между тем, по информации AP, решение Трампа приостановить введение новых санкций против России вызвало недовольство в Конгрессе США. Законодатели от обеих партий раскритиковали этот шаг, ведь соответствующий законопроект ранее получил значительную двухпартийную поддержку.

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Сенатор-республиканец Рик Скотт заявил, что США должны использовать экономическое давление против России. Его однопартиец Том Тиллис назвал решение президента безответственным и поставил под сомнение готовность администрации выполнять законодательство, поддержанное Сенатом.

Представители Демократической партии также выступили против этого решения. Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер раскритиковал подход Трампа к отношениям с Москвой, а сенатор Элизабет Уоррен призвала коллег добиваться изменения курса.

В то же время быстрая реакция Конгресса на решение президента маловероятна, поскольку Палата представителей и Сенат не планировали возвращаться к работе в Вашингтоне до дня промежуточных выборов. Сам Трамп объяснил приостановку санкций национальными интересами США.

Как сообщали Новини.LIVE, 17 октября Дональд Трамп подписал указ о приостановке применения части пошлин против России, предусмотренных так называемым "законом Грема". Американский лидер пояснил, что уведомил Конгресс о соответствии этого решения национальным интересам Соединенных Штатов.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее Дональд Трамп заявил, что его решение об отмене санкций против России может быть полезным для Соединенных Штатов и всего мира. В то же время он не раскрыл подробностей этого шага.

санкции против России США Дональд Трамп Россия Марко Рубио
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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