Рубіо пояснив, чому Трампу потрібні 60 днів для оцінки санкцій проти РФ

Держсекретар США Марко Рубіо. Фото: NYT

Держсекретар США Марко Рубіо пояснив, чому адміністрація Дональда Трампа хоче взяти 60 днів для оцінки наслідків санкцій проти Росії та інших держав. За його словами, Вашингтон має проаналізувати можливий вплив обмежень на американську й світову економіку, зокрема з огляду на ситуацію на енергетичних ринках.

Про це політик повідомив під час спілкування з журналістами, передає Новини.LIVE.

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Держсекретар назвав чинники впливу на світові енергетичні ринки

Рубіо зазначив, що запропоновані обмеження стосуються не лише Росії, а й інших країн, серед яких Індія. Можливість тимчасово не застосовувати санкції передбачили для того, щоб адміністрація могла оцінити їхні потенційні наслідки та визначити оптимальне поєднання заходів з урахуванням глобальної ситуації.

Серед чинників, які впливають на постачання енергоносіїв і ціни, держсекретар назвав війну з Іраном, ситуацію в Ормузькій протоці, атаки хуситів і удари по енергетичній інфраструктурі під час російської війни проти України.

Тим часом, за інформацією AP, рішення Трампа призупинити запровадження нових санкцій проти Росії викликало невдоволення в Конгресі США. Законодавці від обох партій розкритикували цей крок, адже відповідний законопроєкт раніше отримав значну двопартійну підтримку.

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Сенатор-республіканець Рік Скотт заявив, що США мають використовувати економічний тиск проти Росії. Його однопартієць Том Тілліс назвав рішення президента безвідповідальним і поставив під сумнів готовність адміністрації виконувати законодавство, підтримане Сенатом.

Представники Демократичної партії також виступили проти рішення. Лідер демократичної меншості в Сенаті Чак Шумер розкритикував підхід Трампа до відносин із Москвою, а сенаторка Елізабет Воррен закликала колег домагатися зміни курсу.

Водночас швидка реакція Конгресу на рішення президента малоймовірна, оскільки Палата представників і Сенат не планували повертатися до роботи у Вашингтоні до дня проміжних виборів. Сам Трамп пояснив призупинення санкцій національними інтересами США.

Як повідомляли Новини.LIVE, 17 жовтня Дональд Трамп підписав указ про призупинення застосування частини мит проти Росії, передбачених так званим "законом Грема". Американський лідер пояснив, що повідомив Конгрес про відповідність цього рішення національним інтересам Сполучених Штатів.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше Дональд Трамп заявив, що його рішення щодо скасування санкцій проти Росії може бути корисним для Сполучених Штатів і світу. Водночас він не розкрив подробиць цього кроку.