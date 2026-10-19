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Головна Новини дня Рубіо: Трамп хоче перевірити перспективи миру в Україні

Рубіо: Трамп хоче перевірити перспективи миру в Україні

Ua ru
19 жовтня 2026 09:06
Рубіо пояснив, чому Трамп призупинив санкції на 60 днів Reuters
Держсекретар США Марко Рубіо. Фото: Reuters

Держсекретар США Марко Рубіо пояснив, чому президент Дональд Трамп вирішив тимчасово відкласти нові санкції проти Росії. За його словами, США хочуть дати час переговорам між Україною та Росією й оцінити, чи можуть вони привести до позитивного результату.

Про це Рубіо заявив у ефірі Magno News під час спілкування з журналістами, передає Новини.LIVE.

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Що Рубіо сказав про переговори щодо України

Марко Рубіо зазначив, що Дональд Трамп хоче оцінити перспективи дипломатичного врегулювання війни та можливість досягнення позитивних результатів у діалозі між сторонами.

"Він хоче побачити, чи є можливість, що переговори, які зараз тривають за участю України та Росії, приведуть до чогось позитивного й допоможуть уникнути ще одного катастрофічного року війни та конфлікту", — зазначив Рубіо.

Як Трамп пояснює рішення щодо Росії

Президент США Дональд Трамп також заявляв, що не хоче своїми рішеннями відштовхнути Росію від переговорного столу. Водночас президент України Володимир Зеленський критикував послаблення санкційного тиску, наголошуючи, що такий крок може посилити позиції Москви у війні.

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Що відомо про призупинення санкцій проти Росії

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що президент США Дональд Трамп підписав указ про призупинення застосування частини санкцій і тарифів, передбачених так званим законом Грема. Документ стосується обмежень проти Росії, а також тарифних заходів щодо держав, які купують російські енергоносії.

Також Новини.LIVE писали про те, що державний секретар США Марко Рубіо пояснив це тим, що Вашингтону потрібно проаналізувати можливий вплив обмежень на американську та світову економіку, зокрема з огляду на ситуацію на енергетичних ринках.

Дональд Трамп Україна війна в Україні мирний план Марко Рубіо
Юлія Шепілова - редактор стрічки новин
Автор:
Юлія Шепілова

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