Президент Украины Владимир Зеленский, президент Финляндии Александр Стубб, специальный посланник США Стив Виткофф и президент Норвегии Йонас Гар Стьоре. Фото: Reuters

Во вторник, 20 октября, началась встреча президента Украины Владимира Зеленского с американской делегацией во главе со Стивом Виткоффом. К переговорам также присоединились премьер-министр Норвегии и президент Финляндии.

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