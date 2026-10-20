В Норвегии началась встреча Зеленского с американской делегацией
Ua ru
20 октября 2026 17:10
Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский, президент Финляндии Александр Стубб, специальный посланник США Стив Виткофф и президент Норвегии Йонас Гар Стьоре. Фото: Reuters
Во вторник, 20 октября, началась встреча президента Украины Владимира Зеленского с американской делегацией во главе со Стивом Виткоффом. К переговорам также присоединились премьер-министр Норвегии и президент Финляндии.
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