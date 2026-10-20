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Запланированы важные встречи: Зеленский прибыл в Норвегию

Ua ru
20 октября 2026 14:26
Зеленский прибыл в Норвегию 20 октября Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский выходит из самолета в Норвегии 20 октября 2026 года. Фото: Reuters

Во вторник, 20 октября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Норвегию вместе со своей делегацией. У него запланированы встречи с представителями Норвегии и Финляндии, а также со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом. В ходе переговоров будут обсуждаться вопросы мира, укрепления украинской противовоздушной обороны и совместного производства.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своём посте в соцсетях, информирует Новини.LIVE.

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Какие встречи запланировал Зеленский в Норвегии

В рамках визита президент Украины Владимир Зеленский планирует принять участие в трехсторонней встрече с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и президентом Финляндии Александром Стуббом. Также запланирована двусторонняя встреча со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и еще одна встреча с участием четырех человек.

Кроме того, Зеленский будет принят на аудиенции у короля Норвегии Хокона VIII и встретится со Стортингом — парламентом страны.

Глава государства отметил, что Украина продолжает дипломатические контакты, которые могут способствовать достижению мира. По его словам, в ходе встреч также будут обсуждаться вопросы укрепления украинской противовоздушной обороны и совместного производства.

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"Вместе с командой прибыл в Норвегию. Запланированы важные встречи: трехсторонняя — с Йонасом Гаром Стере и Алексом Стуббом, двусторонняя — со Стивом Уиткоффом, а также встретимся вчетвером. У меня также будет аудиенция у короля Норвегии Хокона VIII и встреча со Стортингом. Мы не прекращаем никаких контактов, которые могут способствовать миру. Будем говорить и об укреплении нашей ПВО, и о совместном производстве. Благодарен всем, кто поддерживает Украину и достойный путь к миру", — написал глава государства.

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Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что 20 октября 2026 года специальный посланник президента США Стив Уиткофф прибыл в Норвегию для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Встречи в Осло будут касаться урегулирования российско-украинской войны, к ним также присоединятся представители других стран. Зять президента США Джаред Кушнер будет участвовать в переговорах удаленно.

Новини.LIVE также сообщали, что 20 октября президент Украины Владимир Зеленский обсудил с государственным секретарем США Марко Рубио три ключевых вопроса безопасности: поставки перехватчиков баллистических ракет, своевременное предупреждение о российских ударах и ситуацию вокруг Starlink. Стороны также обсудили дипломатические усилия по прекращению войны.

Владимир Зеленский США переговоры Норвегия война в Украине мирные переговоры
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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