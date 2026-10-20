Президент України Володимир Зеленський виходить з літака у Норвегії 20 жовтня 2026 року. Фото: Reuters

У вівторок, 20 жовтня, Президент України Володимир Зеленський прибув до Норвегії разом із командою. У нього заплановані зустрічі з представниками Норвегії та Фінляндії, а також зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом. Під час переговорів обговорюватимуть питання миру, зміцнення української протиповітряної оборони та спільного виробництва.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму дописі в соцмережах, інформує Новини.LIVE.

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Які зустрічі запланував Зеленський у Норвегії

У межах візиту президент України Володимир Зеленський планує взяти участь у тристоронній зустрічі з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере та президентом Фінляндії Александром Стуббом. Також запланована двостороння зустріч зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом і ще одна зустріч за участю чотирьох осіб.

Крім того, Зеленський матиме аудієнцію у короля Норвегії Гокона VIII та зустрінеться зі Стортингом — парламентом країни.

Глава держави зазначив, що Україна продовжує дипломатичні контакти, які можуть сприяти досягненню миру. За його словами, під час зустрічей також говоритимуть про посилення української протиповітряної оборони та спільні виробництва.

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"Разом із командою прибув до Норвегії. Заплановані важливі зустрічі: тристороння — з Йонасом Гаром Стере та Алексом Стуббом, двостороння — зі Стівом Віткоффом, а також зустрінемося вчотирьох. Матиму й аудієнцію у Короля Норвегії Гокона VIII та зустріч зі Стортингом. Не припиняємо жодних контактів, які можуть допомогти миру. Будемо говорити й про зміцнення нашої ППО та спільні виробництва. Вдячний усім, хто підтримує Україну і достойний шлях до миру", — написав глава держави.

Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Новини.LIVE інформували, що 20 жовтня 2026 року спецпосланець президента США Стів Віткофф прибув до Норвегії для переговорів із президентом України Володимиром Зеленським. Зустрічі в Осло стосуватимуться врегулювання російсько-української війни, до них також долучаться представники інших країн. Зять президента США Джаред Кушнер братиме участь у переговорах дистанційно.

Новини.LIVE також писали, що 20 жовтня Президент України Володимир Зеленський обговорив із державним секретарем США Марко Рубіо три ключові питання безпеки: постачання перехоплювачів балістичних ракет, своєчасне попередження про російські удари та ситуацію навколо Starlink. Сторони також обговорили дипломатичні зусилля для завершення війни.