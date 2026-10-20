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Головна Новини дня У Норвегії стартувала зустріч Зеленського з американською делегацією

У Норвегії стартувала зустріч Зеленського з американською делегацією

Ua ru
20 жовтня 2026 17:10
Зеленський розпочав зустріч із делегацією США на чолі з Віткоффом Reuters
Президент України Володимир Зеленський, президент Фінляндії Александер Стубб, спецпосланець США Стів Віткоффм та президент Норвегії Йонас Гар Стьоре. Фото: Reuters

У вівторок, 20 жовтня, розпочалася зустріч президента України Володимира Зеленського з американською делегацією на чолі зі Стівом Віткоффом. До переговорів також долучилися прем’єр-міністр Норвегії та президент Фінляндії. У переговорах також беруть участь Джаред Кушнер, прем’єр-міністр Норвегії та президент Фінляндії.

Про це повідомляє ТСН, передає Новини.LIVE.

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Хто увійшов до української делегації на переговорах

Разом із Зеленським українську сторону представлятимуть Кирило Буданов, Рустем Умєров, Давид Арахамія та Сергій Кислиця.

У Норвегії стартувала зустріч Зеленського з американською делегацією - фото 1
Повідомлення ТСН. Фото: скриншот

За даними Суспільного, до переговорної групи також може долучитися Павло Паліса, якщо таке рішення ухвалить президент України. 

Європейський Союз на переговорах представлятиме Бйорн Зайберт — голова кабінету президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн. Від НАТО участь у зустрічі візьме Мейєр-Міннеманн, заступник керівника апарату Офісу генерального секретаря Альянсу.

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Як повідомляли Новини.LIVE, 20 жовтня президент України Володимир Зеленський прибув до Норвегії разом із командою для проведення низки важливих зустрічей. У межах візиту заплановані переговори з представниками Норвегії та Фінляндії, а також зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом. Сторони мають обговорити мирний процес, посилення української протиповітряної оборони та спільне виробництво.

Як повідомляли Новини.LIVE, 20 жовтня спеціальний посланець США Стів Віткофф прибув до Норвегії для зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Переговори стосуватимуться пошуку шляхів врегулювання повномасштабної війни Росії проти України. До зустрічі також мають долучитися представники інших країн.

Володимир Зеленський мирні переговори Стів Віткофф Павло Паліса Джаред Кушнер
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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