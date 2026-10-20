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Віткофф завтра обговорить із росіянами пропозиції Європи

Ua ru
20 жовтня 2026 20:16
Віткофф 21 жовтня прибуде до Санкт-Петербурга та передасть пропозиції Європи
Спецпосланець США Стів Віткофф. Фото: AFP

Спецпосланець президента США Стів Віткофф 21 жовтня планує прибути до Санкт-Петербурга. Американський представник обговорить із росіянами пропозиції європейців, які сторони розглядали під час переговорів в Осло.

Про це повідомив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, передає Новини.LIVE.

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Віткофф 21 жовтня відвідає Санкт-Петербург

Йдеться про напрацювання, які учасники переговорів обговорювали під час зустрічі в норвезькій столиці.

Президент Фінляндії Александер Стубб повідомив, що під час переговорів в Осло, крім ключових питань досягнення миру в Україні, учасники розглянули й кроки, які можна реалізувати у коротшій перспективі.

Зокрема, йшлося про посилення української протиповітряної оборони, захист енергетичної системи та запровадження часткового припинення вогню.

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Окремо обговорили можливість мораторію на бойові дії в Чорному морі, який мав би сприяти відновленню експорту українського та російського зерна на світові ринки. За словами Стубба, ці пропозиції спеціальний посланець США Стів Віткофф має представити російському керівництву вже завтра.

Як повідомляли Новини.LIVE, 20 жовтня в Норвегії розпочалася зустріч президента України Володимира Зеленського з американською делегацією на чолі зі спецпосланцем США Стівом Віткоффом. У зустрічі також беруть участь представники ЄС і НАТО.

Як повідомляли Новини.LIVE, 20 жовтня спецпосланець США Стів Віткофф прибув до Норвегії для переговорів із президентом України Володимиром Зеленським. Сторони планують обговорити шляхи врегулювання російсько-української війни. До зустрічі також мають приєднатися представники інших держав.

США переговори Росія дипломатія Стів Віткофф
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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